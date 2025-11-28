Digitalizzazione della Protezione Civile: la Calabria guida il cambiamento con la piattaforma TEGIS

CATANZARO – La digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile si conferma una delle priorità della Regione Calabria, che nei giorni scorsi ha ospitato alla Cittadella Regionale una tre giorni dedicata proprio al potenziamento tecnologico degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze. Un percorso che mette in rete Comuni, Regione e cittadini e che vede nella piattaforma TEGIS uno strumento centrale per innovare la governance del rischio.

Durante l’evento – che ha visto la partecipazione di amministratori, tecnici e operatori – è stato evidenziato come la Calabria sia oggi tra le regioni più avanzate in Italia nella digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali, grazie anche al ruolo strategico del Catalogo Regionale dei Piani e ai finanziamenti dedicati all’adeguamento degli strumenti locali.

Una Regione all’avanguardia

Presente ai lavori Francesco Maria Ermani, Disaster Manager e CEO di TEGIS, la piattaforma innovativa già scelta da numerosi Comuni calabresi. Ermani ha sottolineato: «La Calabria ha scelto di implementare il Catalogo Regionale dei Piani e questo rappresenta un segnale fortissimo di visione e responsabilità. Non parliamo solo di indirizzi politici, ma di un’azione concreta che accompagna i Comuni in un percorso di digitalizzazione reale, dimostrando nei fatti di avere a cuore la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio».

«Sono particolarmente soddisfatto nel vedere che tutti i Comuni che hanno presentato proposte ispirate alla nostra tecnologia TEGIS si trovano nella parte alta della graduatoria, a partire dal primo posto. Questo conferma la piena coerenza della nostra piattaforma con le direttive regionali e con gli obiettivi strategici legati alla prevenzione e alla gestione delle emergenze».

Piani nativi digitali e partecipazione dei cittadini

TEGIS si conferma una soluzione ideale per rendere i Piani di Protezione Civile pienamente digitali e coerenti con le direttive regionali, grazie alla possibilità di inviare l’intera documentazione al Catalogo Regionale con un solo clic. Ermani ha spiegato: «Uno degli aspetti più qualificanti di TEGIS è la capacità di garantire la partecipazione attiva della popolazione, sia in tempo ordinario, attraverso la consultazione del Piano via QR code, sia in fase emergenziale, grazie a un sistema di allertamento evoluto (App24) che tutela pienamente la privacy dei cittadini. A questo si aggiunge la gestione delle categorie fragili, elemento imprescindibile per una Protezione Civile realmente inclusiva ed efficace».

Ha poi evidenziato la solidità dell’infrastruttura tecnologica: «TEGIS è oggi l’unica piattaforma in questo ambito certificata dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale, in grado di garantire continuità operativa, sicurezza dei dati e tempestività decisionale. Non è casuale che numerosi Comuni calabresi ci abbiano scelto come partner per affrontare questa trasformazione».

Creare comunità più resilienti

La digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile segna un vero cambio di paradigma: da documenti statici a sistemi dinamici, operativi e integrati. TEGIS contribuisce a rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, rendendo le comunità più consapevoli e in grado di affrontare con maggiore preparazione le situazioni di rischio.