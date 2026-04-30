Dirigente comunale colpito a bastonate, la violenta aggressione mentre attendeva il treno

VIBO VALENTIA – Un dirigente comunale di Vibo è stato brutalmente aggredito mentre attendeva il treno diretto a Reggio Calabria. La vittima è Andrea Nocita, 45 anni, responsabile del settore urbanistica del Comune. L’aggressione violenta, è avvenuta alla stazione di Vibo Valentia e secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un individuo armato di bastone che ha iniziato a colpirlo ripetutamente, senza apparente esitazione.

Dirigente colpito davanti ai viaggiatori

L’aggressore si è scagliato contro Nocita con estrema violenza, colpendolo soprattutto alla testa e agli arti. Il dirigente ha tentato di difendersi, ma avrebbe riportato diverse contusioni a seguito dell’attacco. La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni viaggiatori presenti in stazione, che hanno immediatamente dato l’allarme, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all’ospedale Iazzolino di Vibo. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma restano serie a causa dei traumi riportati durante l’aggressione.

Aggressore in fuga, caccia all’uomo

Dopo aver compiuto il gesto, l’aggressore si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche per individuarlo e chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno vagliando ogni possibile pista e non escludono alcuna ipotesi. Tra le principali linee d’indagine emerge quella legata all’attività professionale della vittima, che potrebbe essere collegata al movente dell’aggressione. Sono in corso verifiche per accertare eventuali minacce o episodi pregressi.