Disabilità gravissima, a Corigliano Rossano assegni di cura fino a 1.000 euro al mese: al via le domande

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un contributo economico mensile fino a 1.000 euro per sostenere le persone con disabilità gravissima e le loro famiglie nelle necessità assistenziali quotidiane. È questo il contenuto dell’avviso pubblicato del Comune di Corigliano-Rossano per l’accesso all’Assegno di cura e per l’autonomia, finanziato attraverso il Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), annualità 2022.

L’intervento è finalizzato a sostenere le persone in condizioni di disabilità gravissima e il loro nucleo familiare attraverso un progetto assistenziale definito nell’ambito della presa in carico sociosanitaria. L’assegno è previsto per dodici mensilità, a copertura dell’annualità 2026, e viene determinato sulla base della valutazione multidimensionale.

Alle persone che necessitano di assistenza continuativa e di monitoraggio sociosanitario nell’arco delle 24 ore sono destinati mille euro mensili, 600, invece, per le altre persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima. Gli importi possono essere rimodulati secondo quanto previsto dall’avviso e sulla base della valutazione effettuata dai servizi competenti.

Disabilità gravissima, come fare domanda e requisiti

Possono presentare domanda i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Corigliano-Rossano in possesso dei requisiti previsti. Tra le condizioni economiche è previsto un ISEE sociosanitario non superiore a 50.000 euro, elevato a 65.000 euro per i beneficiari minorenni.

L’avviso distingue tra beneficiari già inseriti nella precedente programmazione e nuovi richiedenti, per i quali sono previste modulistica e documentazione specifiche. Per i nuovi richiedenti è richiesta anche la documentazione sanitaria indicata nell’avviso ai fini della valutazione della condizione di disabilità gravissima.

Le domande possono essere presentate dal 15 ottobre al 13 novembre 2026 e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, utilizzando la modulistica allegata all’avviso e indicando nell’oggetto “Avviso disabilità gravissime – FNA 2022”. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

Le valutazioni e la graduatoria

Le istanze saranno sottoposte alla verifica dei requisiti e, nei casi previsti, alla valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale. La graduatoria terrà conto prioritariamente della situazione clinico-assistenziale e, a parità di condizioni, della situazione economica e degli ulteriori elementi sociali e familiari indicati nell’avviso.

L’erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse assegnate all’Ambito e all’esito delle procedure di valutazione e formazione della graduatoria. L’avviso integrale, la modulistica e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano al seguente