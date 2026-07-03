Ancora disagi sui treni in Calabria: ritardi di ore e carrozze roventi. Il Pd: «Regione isolata, Salvini vende fumo»

COSENZA – “Nuovi disagi patiti dai passeggeri sui binari calabresi, con ritardi di ore, carrozze senza aria condizionata e perfino il malore di una viaggiatrice, a riprova della grave inefficienza del sistema ferroviario verso Sud”. A denunciarlo tramite una nota il Pd Calabria.

Disagi sui treni, la denuncia del Pd

“In questi giorni – afferma il senatore Nicola Irto, segretario dei dem calabresi e a Palazzo Madama componente dell’VIII Commissione – si stanno ripresentando i pesanti disservizi delle estati scorse. In Calabria i cittadini, gli studenti, i lavoratori, i malati e i turisti continuano a pagare il prezzo di ritardi, soppressioni, collegamenti insufficienti e servizi ferroviari molto spesso inadeguati. Ciò è ingiusto e indegno di un Paese civile”.

“Il ministro Matteo Salvini rimane assente e pensa a vendere fumo con il ponte sullo Stretto, piuttosto che a risolvere questi problemi” tuona Irto precisando che il Pd ha “denunciato più volte il progressivo isolamento ferroviario della regione, dalla fascia ionica alla dorsale tirrenica. La questione ferroviaria – sottolinea il partito – riguarda più in generale la coesione territoriale, il diritto alla salute, l’accesso al lavoro e le prospettive di sviluppo della regione”.

L’affondo a Salvini: “Il governo si assuma le responsabilità”

“La Calabria rimane abbastanza isolata. È un male per l’economia, lo sviluppo e i diritti dei cittadini. Continueremo a incalzare il governo, che – concludono i dem calabresi – deve assumersi le proprie responsabilità”.