SOVERATO (CZ) – Una discoteca è stata chiusa temporaneamente a Soverato, nel Catanzarese, dopo un controllo delle forze dell’ordine. All’interno del locale sarebbero stati trovati circa 4.000 avventori a fronte di una capienza massima autorizzata di 1.500 persone. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 6.500 euro. La riapertura sarà possibile solo dopo la regolarizzazione delle criticità riscontrate.

Le irregolarità sulla sicurezza nella discoteca

Tra le violazioni più rilevanti emerse durante il controllo, la presenza di due uscite di emergenza chiuse con lucchetto, una condizione ritenuta particolarmente grave sotto il profilo della sicurezza. Sono state inoltre segnalate violazioni delle prescrizioni imposte dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, con potenziali rischi per l’incolumità degli avventori.

L’operazione è stata disposta dal questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, nell’ambito delle verifiche intensificate dopo recenti episodi internazionali, su indicazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Il controllo è stato coordinato dalla Questura di Catanzaro e ha visto la partecipazione di diverse forze e enti: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro, Capitaneria di porto, Asp e Siae.

Lavoro irregolare e criticità igieniche

Nel corso dell’ispezione è stato individuato anche un lavoratore irregolare, mentre altre sei posizioni sono attualmente in fase di verifica. Ulteriori criticità sarebbero emerse sul piano dell’igiene pubblica, con problematiche riguardanti alcune aree del locale e i servizi igienici. Sono in corso verifiche anche sulla documentazione relativa alla concessione demaniale marittima e alle autorizzazioni per la gestione dell’attività.