Disordini durante Paolana-Rossanese: 13 indagati per l’incendio del pulmino e le violenze allo stadio

PAOLA (CS) – Per i violenti disordini avvenuti durante la partita Paolana-Rossanese, disputata lo scorso gennaio allo stadio comunale Eugenio Tarsitano, sono indagate 13 persone. Un incontro ad alto rischio che degenerò tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, in una serie di episodi che hanno richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine.

Disordini, dal lancio di oggetti all’incendio di un pulmino

Al centro dell’inchiesta, l’incendio del pulmino utilizzato dai tifosi della Rossanese, posteggiato all’esterno dello stadio: uno degli episodi ritenuti più gravi dell’intero campionato di Eccellenza 2024-2025. Durante il match ci furono lanci di oggetti: seggiolini, fumogeni, pezzi della ceramica dei bagni e anche tentativi di aggressione tra tifoserie.

Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Polizia del Commissariato di Paola e a seguito di rilievi sul posto e all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere esterne e dalle riprese effettuate all’interno dell’impianto sportivo sono stati individuati i soggetti indagati, provenienti da Paola, Rossano e Lamezia, ai quali vengono contestati il danneggiamento mediante incendio ma anche porto abusivo di mazze e bastoni in ferro e legno, uso e lancio di fumogeni, lancio di seggiolini e altri oggetti e l’utilizzo di passamontagna per non farsi riconoscere.

La Procura di Paola dovrebbe ora procedere con la richiesta di rinvio a giudizio per le tredici persone coinvolte. Sono ancora in fase di valutazione invece, i provvedimenti di Daspo.