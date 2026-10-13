Una distesa di pneumatici e rifiuti a ridosso dei binari ferroviari, denunciato il titolare di una ditta

TAURIANOVA (RC) – Rifiuti e pneumatici abbandonati vicino ai binari. Una discarica abusiva di circa 500 metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Palmi nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto agli illeciti ambientali, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico e prevenire rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini.

Una distesa di pneumatici, denunciato il titolare di una ditta

L’area interessata si trova nella frazione di San Martino, all’interno di un terreno appartenente al demanio ferroviario, nelle vicinanze dei binari della vecchia linea ferroviaria Taurense. Durante il sopralluogo, i finanzieri hanno individuato migliaia di pneumatici abbandonati direttamente sul terreno e due autoveicoli fuori uso, non sottoposti alla necessaria bonifica. Una parte dei rifiuti, secondo quanto emerso dalle verifiche, risultava completamente occultata dalla vegetazione, rendendo meno evidente la presenza dell’accumulo illecito.

Gli accertamenti condotti dai militari, anche attraverso l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di ricondurre, allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni giudiziarie, la disponibilità dell’area al titolare di una ditta individuale situata nelle immediate vicinanze e attiva nel settore della sostituzione e riparazione degli pneumatici.

Considerata la natura dei materiali rinvenuti e il potenziale rischio di contaminazione ambientale, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro preventivo dell’area, dei pneumatici e dei due veicoli fuori uso. Sulla base degli elementi raccolti, il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico e per presunte violazioni della normativa ambientale, in relazione alla gestione non autorizzata dei rifiuti e alla realizzazione di una discarica abusiva a cielo aperto. Le responsabilità dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento.

Altre due auto senza assicurazione sotto sequestro

Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno inoltre individuato altre due autovetture nella disponibilità del titolare della ditta, parcheggiate su suolo pubblico e prive della copertura assicurativa obbligatoria. Per entrambi i veicoli è scattato il sequestro amministrativo.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto agli illeciti ambientali svolta dalla Guardia di Finanza sul territorio reggino. L’abbandono incontrollato di pneumatici e veicoli fuori uso, oltre a rappresentare una violazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, può determinare conseguenze per l’ambiente e la sicurezza pubblica. L’intervento delle Fiamme Gialle punta quindi a contrastare l’utilizzo illecito delle aree pubbliche e a salvaguardare le risorse ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.