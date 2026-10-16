Distributori a secco: l’app gratuita di uno studente segnala dove il carburante è finito

COSENZA – In questi giorni trovare carburante non è sempre facile. In Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia diversi distributori sono rimasti a secco, costringendo gli automobilisti a spostarsi da una pompa all’altra nella speranza di riuscire a fare rifornimento. Una situazione che comporta perdite di tempo, spostamenti inutili e ulteriore consumo di carburante.

Per rispondere a questa difficoltà, dal 15 ottobre prezzicarburante.app ha introdotto una nuova funzione chiamata «Carburante esaurito», che permette agli utenti di segnalare in pochi secondi le stazioni di servizio senza disponibilità di carburante.

L’iniziativa è opera di Davide Baraldo, studente di Informatica all’Università di Padova, che a fine settembre ha lanciato la piattaforma gratuita, senza pubblicità e senza obbligo di registrazione.

Come funziona la nuova funzione

Il meccanismo è semplice: chi arriva a un distributore e scopre che il carburante è esaurito può inviare una segnalazione direttamente dall’app, indicando quale tipo di carburante manca e, se l’informazione è disponibile, quando dovrebbe tornare.

Chi cerca un punto di rifornimento può così visualizzare la dicitura «Esaurito» sia nell’elenco delle stazioni di servizio sia sulla mappa. In questo modo, la piattaforma evita di indirizzare gli automobilisti verso distributori che risultano senza carburante, riducendo il rischio di viaggi a vuoto.

Per garantire l’affidabilità delle informazioni, il sistema utilizza un algoritmo che verifica le segnalazioni e scarta quelle considerate sospette, per esempio quando un utente indica contemporaneamente troppi distributori come esauriti. Inoltre, se altri automobilisti segnalano che il carburante è nuovamente disponibile, l’indicazione «Esaurito» viene rimossa. La funzione è accessibile anche attraverso il sito web, senza necessità di installare l’applicazione.

Prezzi ufficiali e convenienza reale: cosa offre la piattaforma

La nuova funzionalità si aggiunge ai servizi già disponibili su prezzicarburante.app. La piattaforma utilizza i prezzi ufficiali del Ministero, aggiornati ogni cinque minuti secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, per aiutare gli automobilisti a confrontare le tariffe dei distributori.

Tra gli strumenti proposti c’è anche «La dritta», una funzione pensata per individuare non semplicemente il distributore con il prezzo al litro più basso, ma quello che consente di risparmiare davvero.

Il calcolo tiene conto anche della distanza da percorrere per raggiungere la stazione di servizio e del consumo dell’automobile, così da stimare il costo complessivo del rifornimento, includendo il carburante necessario per arrivare a destinazione. Un approccio che punta a offrire un’indicazione più concreta della convenienza, soprattutto quando il distributore più economico si trova lontano dal percorso abituale.

Dall’Università a un progetto che potrebbe diventare una tesi

Per Davide Baraldo, il progetto potrebbe trasformarsi anche in un percorso accademico: lo studente ha infatti spiegato che prezzicarburante.app potrebbe diventare l’argomento della sua tesi universitaria.

L’applicazione per Android e la versione per Android Auto sono già in fase di test su Google Play. In prospettiva, lo sviluppatore prevede di estendere il servizio anche agli utenti iPhone e CarPlay.

Il progetto ha attirato l’attenzione anche dei media nazionali: il 15 ottobre, secondo quanto riferito dallo stesso Baraldo, la piattaforma è stata presentata al pubblico dal TG2.

In una fase in cui le difficoltà di approvvigionamento possono rendere complicata anche una semplice sosta dal benzinaio, l’idea punta a trasformare le segnalazioni degli automobilisti in uno strumento pratico per orientarsi tra i distributori disponibili e limitare gli spostamenti inutili.

Per consultare la piattaforma e conoscere i dettagli del progetto è disponibile il sito ufficiale: https://prezzicarburante.app/stampa.