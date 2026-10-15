Presi d’assalto i distributori di carburante: lunghe code per paura dei mancati rifornimenti

COSENZA – Automobilisti in fila per ore per paura di restare senza carburante e distributori presi d’assalto. È stata una giornata di lunghe attese ai distributori di carburante in Calabria, dove centinaia di automobilisti si sono messi in fila per fare rifornimento e scongiurare il rischio di rimanere senza benzina o gasolio.

A spingere gli utenti a raggiungere le stazioni ancora operative è stata la paura di nuove interruzioni nelle consegne, già compromesse dai blocchi organizzati dai lavoratori ex Ilva presso la raffineria Eni di Taranto. Le proteste, in corso da due giorni, stanno impedendo l’arrivo delle autobotti nella regione, alimentando le preoccupazioni per la disponibilità di carburante.

Carburante, consegne saltate e scorte in esaurimento

Le prime difficoltà si erano manifestate già lunedì e martedì, quando le consegne programmate sono state annullate a causa dei blocchi alla raffineria pugliese, snodo strategico per l’approvvigionamento del Sud Italia e, in particolare, della Calabria. Le mancate forniture hanno interessato i punti vendita a marchio Eni, mentre numerose stazioni di servizio risultavano già senza carburante da martedì, anche a causa delle scorte limitate.

Neppure ieri sono state effettuate nuove consegne, spingendo gli automobilisti a riversarsi negli impianti ancora riforniti. In quasi tutti i distributori rimasti aperti si sono formate lunghe code, con attese proseguite fino alla serata e sono iniziate anche stamattina. Secondo le previsioni, i primi approvvigionamenti da parte di Eni dovrebbero riprendere soltanto nel pomeriggio di oggi, raggiungendo alcuni punti vendita distribuiti sul territorio regionale.

Venerdì il blocco degli autotrasportatori: cresce la preoccupazione

A rendere ancora più incerto il quadro, è la mobilitazione degli autotrasportatori calabresi, prevista a partire da domani, venerdì 16 ottobre. L’iniziativa potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà negli approvvigionamenti e prolungare i disagi per automobilisti e attività economiche. Stando alle previsioni, saranno organizzati circa 22 presidi in tutta la Calabria, con la partecipazione stimata di circa 800 autotrasportatori. Un’ulteriore interruzione dei trasporti rischia così di mettere sotto pressione la distribuzione del carburante, in una regione che sta già facendo i conti con le prime conseguenze delle consegne mancate.