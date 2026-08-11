COSENZA – L’attesa è finalmente finita: domani tutti con il naso all’insù per la più grande e spettacolare eclissi solare totale in Europa degli ultimi 30 anni. L’ultimo evento di questa portata nel Vecchio Continente risaliva infatti al lontano 1999. Il 12 agosto 2026 segnerà il ritorno del fenomeno astronomico più atteso dell’anno, capace di incantare milioni di persone tra Europa, Nord America e Africa nord-occidentale. Man mano che il disco della Luna intercetterà la luce del Sole oscurando progressivamente il cielo, lo stupore crescerà di fronte a uno degli spettacoli più affascinanti che la natura possa offrire.

Dove vedere l’Eclissi solare Totale: il corridoio dell’ombra

La cosiddetta fascia di totalità — il percorso in cui la Luna coprirà al 100% il disco solare — sarà larga circa 293 chilometri. Il cono d’ombra partirà dalla Russia artica per poi attraversare la Groenlandia, toccare l’estremità occidentale dell’Islanda, sfiorare il Portogallo e solcare un’ampia porzione della Spagna da nord-ovest a sud-est, fino alle Isole Baleari. In Spagna (settentrionale e Baleari): Sarà uno dei luoghi migliori in assoluto. Il Sole si troverà molto basso sull’orizzonte vicino al tramonto, creando scenari fotografici eccezionali.

La durata della totalità oscillerà tra 1 minuto e mezzo e circa 2 minuti e 18 secondi. In Islanda e Groenlandia: L’eclissi regalerà un’esperienza differente ma ugualmente suggestiva, poiché a quelle latitudini il Sole si troverà più alto nel cielo, stagliandosi sui maestosi paesaggi artici.

Eclissi in Italia: Orari e regioni più fortunate

L’Italia rimarrà fuori dal tracciato dell’eclissi totale, ma il fenomeno sarà comunque ben visibile in forma parziale da tutta la Penisola poco prima del tramonto. Nord-Ovest e Liguria: Le regioni settentrionali saranno le più favorite in assoluto. Come sottolineato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), la copertura del Sole supererà il 90%, raggiungendo il picco massimo in Liguria (fino al 95%). A Milano e Torino la Luna coprirà quasi interamente il diametro apparente del Sole, facendolo apparire come una sottilissima falce lucente.

Sardegna occidentale: Ottima visibilità lungo le coste occidentali dell’isola, ideali per intercettare l’evento prima del tuffo del Sole nel mare. L’eclissi prenderà il via, a seconda della località, tra le 19:27 e le 19:38. Il fenomeno si concluderà indicativamente tra le 20:40 e le 20:45. Solo dal Nord-Ovest sarà possibile seguire la progressione fino alla fine, poiché al Centro e al Sud il Sole tramonterà prima del termine completo della fase massimo-totale.

E in Calabria? Cosa aspettarsi a Cosenza e sul Tirreno

Procedendo verso sud e verso est la percentuale di copertura del disco solare diminuirà progressivamente. In Calabria il fenomeno sarà più marginale e si potrà seguire solo la fase iniziale. Per riuscire a scorgere la piccola “morsura” della Luna sul disco solare in Calabria, sarà fondamentale recarsi in punti panoramici strategici con l’orizzonte occidentale completamente libero da ostacoli (come palazzi, alberi o rilievi montuosi), preferendo le alture o la costa del Tirreno.

Come osservare l’Eclissi senza rischi

Trattandosi di un fenomeno celeste che avverrà con il Sole basso all’orizzonte, la riuscita dell’osservazione dipenderà molto dalle condizioni meteorologiche e dalle precauzioni adottate.