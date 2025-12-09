UniCal, domani la presentazione del volume “Il suono del cuore” e l’inaugurazione del Fondo Alberto Ventura

RENDE – “Il suono del cuore. Studi islamistici per Alberto Ventura”, è il volume collettaneo che sarà presentato domani alle ore 12:00, nell’Aula Multimediale del Cubo 20 B dell’Università della Calabria. L’opera è dedicata ad Alberto Ventura (1953-2022), tra i maggiori islamisti italiani, docente dal 2007 di Storia dei paesi islamici all’Unical e, dal 2016 al 2018, Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione. Ventura afferiva inoltre al Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES), che ha collaborato alla pubblicazione del volume.

Curato da Francesco Alfonso Leccese, allievo di Ventura dal 1998 e oggi professore associato di Storia dei paesi islamici presso il DiCES, e da Roberto Tottoli, islamista e Rettore dell’Università di Napoli L’Orientale, il volume rientra nella prestigiosa Series Minor, collana attiva dal 1974 dedicata a studi orientalisti e africanistici del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo dell’Ateneo napoletano.

Il suono del cuore richiama nel titolo l’essenza dell’opera di Ventura, il cui contributo all’islamistica e al pensiero sufi, inteso come metodo e insegnamento, si distingue per la capacità di analisi comparata e l’approfondimento di casi studio originali. Accanto a questi, non mancano lavori di ampio respiro, come la curatela dell’edizione italiana dei detti e fatti del profeta Muhammad.

Nata inizialmente come Festschrift, la pubblicazione supera l’obiettivo commemorativo, raccogliendo saggi di studiose e studiosi, allieve e allievi che hanno voluto omaggiare la sensibilità accademica di Ventura attraverso contributi che esplorano tematiche affini da prospettive storico-geografiche differenti.

Alla presentazione interverranno i curatori Leccese e Tottoli, il Prorettore vicario dell’Unical con delega alla Didattica e all’Orientamento, Stefano Curcio, la direttrice del DiCES, Maria Mirabelli, il professore ordinario Roberto Guarasci e la docente di lingua araba Valentina Zecca.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per inaugurare il Fondo Alberto Ventura, una raccolta libraria dedicata agli studi islamici e alle religioni orientali, donata al DiCES nel settembre 2024. Il fondo comprende circa mille volumi in lingue europee, araba, persiana e urdu, catalogati sotto la supervisione scientifica del professor Leccese.