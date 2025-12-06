Domenica al museo, tanti luoghi da visitare gratis a Cosenza il 7 dicembre 2025 | Elenco completo in Calabria

COSENZA – Una domenica al museo è il prossimo evento promosso dal Ministero della Cultura. L’evento è in programma domenica 7 dicembre 2025 (l’ultimo dell’anno in corso). Una iniziativa che va avanti ormai da tempo, un appuntamento tanto atteso da molti per ammirare le bellezze in Italia, nel caso specifico in Calabria.

Domenica al museo, di cosa si tratta

Il Ministero della Cultura ha promosso l’iniziativa della “Domenica al museo” che consente l’ingresso gratuito nei luoghi di cultura statali. Ciò avviene ormai di consueto ogni prima domenica di ogni mese.

Le visite si svolgeranno nei rispettivi orari di apertura, a prescindere che si tratti di accesso con prenotazione consigliata oppure obbligatoria. I dati relativi alla scorsa iniziativa di #domenicalmuseo, tenutasi il 2 novembre 2025, hanno registrato 299.679 ingressi. Le informazioni sui biglietti restano comunque disponibili anche sull’app “Musei Italiani”.

Quali sono i luoghi da visitare nella provincia di Cosenza (e dintorni)

Il Ministero della Cultura ha diffuso l’elenco dei luoghi che si potranno visitare durante la prima domenica del mese. Anche per il 7 dicembre è stato pubblicato l’elenco dei luoghi disponibili all’interno della provincia di Cosenza. Il seguente elenco pubblicato in questa pagina – così come ribadito dal Ministero della Cultura – è aggiornato in tempo reale a cura degli Istituti Periferici del Ministero della Cultura. Fra questa emerge la Galleria Nazionale di Cosenza che spesso propone diversi eventi di natura culturale.

Per la provincia di Cosenza ci sono attualmente:

Galleria Nazionale di Cosenza;

Museo Archeologico Nazionale di Amendolara;

Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – Parco Archeologico della Sibaritide (Cassano all’Ionio);

Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide (Cassano all’Ionio).

Gli altri luoghi in Calabria | Elenco completo

Oltre alla provincia di Cosenza, infatti, anche nelle zone di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia ci sono dei luoghi da visitare gratuitamente durante la giornata di domenica 7 dicembre 2025. Su questo link è possibile invece conoscere tutti i luoghi da visitare in Italia.

Catanzaro

Museo Archeologico Lametino (Lamezia Terme);

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium (Borgia).

Crotone

Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – Le Castella (Isola di Capo Rizzuto);

Parchi Archeologici di Crotone e Sibari – Museo Archeologico Nazionale di Crotone;

Parchi Archeologici di Crotone e Sibari Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna.

Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d’Assisi (Gerace);

La Cattolica (Stilo);

MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

Museo archeologico di Metauros (Gioia Tauro);

Museo di Palazzo Nieddu del Rio (Locri);

Museo e Parco Archeologico dell’Antica Kaulonìa (Monasterace);

Museo e Parco Archeologico di (Bova Marina);

Museo e Parco Archeologico Nazionale (Locri).

Vibo Valentia