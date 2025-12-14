SAN COSTANTINO CALABRO (VV) – Momenti di grande paura per due donne dopo il grave incidente accaduto a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Ad avere la peggio sarebbe stata una 47enne, dipendente dell’ospedale Jazzolino di Vibo, investita in pieno mentre stava passeggiando con un’amica.

Come sta la donna investita

L’incidente è accaduto a San Costantino intorno alle ore 20 di venerdì 12 dicembre 2025. Un grave impatto avvenuto lungo una strada del paese, poi la chiamata d’urgenza e l’arrivo dei soccorsi. Ad aver avuto la peggio è stata la 47enne, l’amica sarebbe stata colpita invece solo di striscio. A colpirla è stata un’auto di grossa cilindrata, proveniente dallo stesso senso di marcia delle due donne. Sulla dinamica dei fatti sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

L’impatto è stato violentissimo, ma ciò che ha destato maggiore sconcerto è stata la reazione del conducente. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso, dileguandosi rapidamente e lasciando le due donne sull’asfalto. La 47enne è stata trasportata prima a Reggio Calabria, a causa proprio delle gravi lesioni riportate (trauma con edema cerebrale): le condizioni sono critiche, la prognosi resta riservata.

L’amica avrebbe invece riportato solo ferite di lieve entità e un grande spavento per quanto accaduto. Decisive saranno in ogni caso le prossime ore per comprendere l’evoluzione sullo stato di salute della 47enne. La donna si trova attualmente in coma farmacologico a causa delle ferite provocate dall’incidente.

L’altra donna colpita solo di striscio è stata soccorsa dal personale sanitario del servizio di emergenza Pet, giunto da Gioia Tauro per prestarle le prime cure. Tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza, eccezion fatta per alcune lievi ferite. Non si tratta in ogni caso dell’unico grave incidente accaduto in zona.

L’automobilista si costituisce

Dopo l’investimento, però, l’automobilista coinvolto – inizialmente dileguatosi, senza prestare soccorso – si sarebbe invece presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri. Proprio qui avrebbe fornito la propria versione dei fatti. Nel frattempo procedono le indagini, da parte dell’Arma, così da ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Si attendono riscontri fondamentali anche dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Quest’ultima potrebbero aver immortalato le fasi dell’investimento e l’identità del veicolo al centro dell’attenzione. Resta in ogni caso grande preoccupazione, solidarietà e vicinanza, da parte di tutto il paese, specialmente sui social. Messaggi di preghiere e di sostegno morale per la 47enne che ha avuto la peggio a causa dell’incidente accaduto a San Costantino Calabro.