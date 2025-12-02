Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Tragedia sulla Gallico-Gambarie: donna muore travolta da un’auto mentre camminava all’alba

Calabria

Tragedia sulla Gallico-Gambarie: donna muore travolta da un’auto mentre camminava all’alba

La vittima non è stata al momento identificata, ma poco prima le cinque del mattino percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce sulla strada Gallico-Gambarie a Reggio Calabria

Pubblicato

4 minuti fa

il

Ambulanza generico

REGGIO CALABRIA – Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell’alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico-Gambarie. Il sinistro è avvenuto tra la zona di Gallico superiore e Villa San Giuseppe, dove in un tratto buio un’auto ha investito un pedone. A perdere la vita una donna senza documenti e con un’età apparente di 55 anni. La vittima non è stata al momento identificata, ma poco prima le cinque del mattino percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce. Era vestita con un pigiama, una felpa e un paio di ciabatte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi sul sinistro. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un uomo che si stava recando al lavoro ed è risultato negativo all’alcool test. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA