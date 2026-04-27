Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Dramma a Cosenza: accusa un malore per strada nei pressi di Viale Mancini, muore 50enne

Area Urbana

LA TRAGEDIA

Dramma a Cosenza: accusa un malore per strada nei pressi di Viale Mancini, muore 50enne

L’uomo avrebbe avuto un malore fatale mentre si trovava in auto nei pressi di Piazza Impastato all’incrocio con via Scopelliti. Inutili tutti i soccorsi

Pubblicato

19 secondi fa

il

Tragedia Cosenza muore 50enne

COSENZA – Tragedia questo pomeriggio a Cosenza dove un uomo di circa 50anni è morto mentre si trovava nei pressi di Viale Mancini, non distante dalla casa circondariale Sergio Cosami. Secondo quanto appreso l’uomo avrebbe avuto un malore fatale mentre si trovava nei pressi di Piazza Impastato all’incrocio con via Scopelliti e, appunto viale Mancini.

Sono stati alcuni passanti ad allertare subito i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia presenti anche gli agenti della polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso.

 

Seguono aggiornamenti

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social