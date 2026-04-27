COSENZA – Tragedia questo pomeriggio a Cosenza dove un uomo di circa 50anni è morto mentre si trovava nei pressi di Viale Mancini, non distante dalla casa circondariale Sergio Cosami. Secondo quanto appreso l’uomo avrebbe avuto un malore fatale mentre si trovava nei pressi di Piazza Impastato all’incrocio con via Scopelliti e, appunto viale Mancini.

Sono stati alcuni passanti ad allertare subito i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia presenti anche gli agenti della polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso.

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