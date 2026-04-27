Dramma a Cosenza: accusa un malore per strada nei pressi di Viale Mancini, muore 57enne

COSENZA – Tragedia questo pomeriggio a Cosenza dove un uomo di 57 anni, originario di Montalto Uffugo, è morto mentre si trovava nei pressi di Viale Mancini, non lontano dalla casa circondariale “Sergio Cosmai”. Secondo quanto si è appreso l’uomo avrebbe accusato un malore fatale, mentre si trovava in auto, nei pressi di Piazza Impastato all’incrocio con via Scopelliti e, appunto, viale Mancini.

Sarebbero stati alcuni passanti ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Per il 57enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti del caso.