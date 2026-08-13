MONGRASSANO (CS) – Un tragico episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Mongrassano, piccolo centro in provincia di Cosenza. Un tentativo di riconciliazione tra due ex si è trasformato in dramma quando un 30enne ha estratto un’arma da fuoco, sparando diversi colpi contro la donna prima di rivolgere la stessa pistola verso di sé nel tentativo di togliersi la vita. Entrambi sono sopravvissuti all’impatto e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove si trovano attualmente ricoverati sotto stretto monitoraggio medico. Le condizioni della donna risultano particolarmente gravi.

La ricostruzione: la lite finita nel sangue dopo il rifiuto

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, la coppia aveva trascorso un periodo di vita in Germania prima di decidere di separarsi. Dopo la fine della relazione, la donna — originaria proprio di Mongrassano — era rientrata nel suo paese d’origine in Calabria. L’uomo, residente nel vicino comune di Cervicati, l’avrebbe raggiunta ieri con l’intento di chiarire e cercare un punto d’incontro per riallacciare i rapporti. Di fronte al fermo diniego della donna, la discussione tra i due sarebbe degenerata ed il trentenne ha estratto la pistola ed ha sparato, prima di rivolgere l’arma contro se stesso e tentando di togliersi la vita.

Mongrassano sotto shock: i soccorsi e le indagini dei Carabinieri

Immediato l’allarme lanciato dai residenti della zona, richiamati dai colpi di pistola. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, prestate le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto d’urgenza dei due feriti presso il nosocomio del capoluogo bruzio. I Carabinieri della compagnia locale hanno avviato i rilievi di rito e preso in carico le indagini. Spetterà ai militari dell’Arma fare piena luce sull’esatta dinamica dell’accaduto e verificare la provenienza dell’arma impiegata nel ferimento.