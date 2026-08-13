Dramma a Mongrassano: 30enne spara all’ex compagna e poi tenta di uccidersi. Entrambi ricoverati a Cosenza

MONGRASSANO (CS) – Un tragico episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Mongrassano, piccolo centro in provincia di Cosenza. Un tentativo di riconciliazione tra due ex si è trasformato in dramma quando un 30enne ha estratto un’arma da fuoco sparando diversi colpi contro la donna prima di rivolgere la stessa pistola verso di sé nel tentativo di togliersi la vita. Entrambi sono sopravvissuti all’impatto e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove si trovano attualmente ricoverati sotto stretto monitoraggio medico.

La ricostruzione: la lite finita nel sangue dopo il rifiuto

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, la coppia aveva trascorso un periodo di vita in Germania prima di decidere di separarsi. Dopo la fine della relazione, la donna — originaria di Mongrassano – era rientrata nel suo paese d’origine in Calabria. L’uomo, anch’esso cosentino, l’avrebbe raggiunta ieri con l’intento di chiarire e cercare un punto d’incontro per riallacciare i rapporti. Di fronte al fermo diniego della donna, la discussione tra i due sarebbe degenerata. A questo punto il trentenne avrebbe estratto la pistola e sparato, prima di rivolgere l’arma contro se stesso e tentando di togliersi la vita.

Mongrassano sotto shock: i soccorsi e le indagini

Immediato l‘allarme lanciato dai residenti della zona, richiamati dai colpi di pistola. Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, prestate le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto d’urgenza dei due feriti presso il nosocomio del capoluogo bruzio. I carabinieri della compagnia di San Marco Argentano hanno avviato i rilievi di rito e preso in carico le indagini sotto la direzione della Procura di Cosenza. Spetterà ai militari dell’Arma fare piena luce sull’esatta dinamica dell’accaduto e verificare anche la provenienza dell’arma impiegata nel ferimento.

La donna non è in pericolo di vita. Più gravi le condizioni dell’ex

Secondo quanto si è appreso, non sarebbero critiche le condizioni della trentenne ferita dall’ex compagno. La donna si trova ora in sala operatoria e i medici non la ritengono in pericolo di vita. Sono più gravi, invece, le condizioni dell’uomo che, dopo aver sparato alla donna, ha tentato di togliersi la vita con la stessa pistola. I medici dell’ospedale di Cosenza dovranno sottoporlo ad un intervento chirurgico alla testa, non sarebbe neanche lui in pericolo di vita.