Dramma a Fuscaldo: 49enne muore schiacciata dalla propria auto davanti a casa

FUSCALDO (CS) – Tragedia a Fuscaldo, dove una donna di 49 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto davanti alla propria abitazione. Stando alle prime informazioni, ancora da verificare, la vittima sarebbe uscita dall’auto per aprire il cancello di casa quando il veicolo, probabilmente non adeguatamente frenato con il freno a mano, avrebbe iniziato a muoversi da solo, finendo per schiacciarla contro il cancello.

Sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, insieme a carabinieri e polizia locale, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. L’episodio è avvenuto nella zona vicino al cimitero, lungo la strada che collega Fuscaldo Marina al centro storico. I carabinieri della compagnia di Paola e la Polizia locale hanno effettuato i rilievi per stabilire con certezza la dinamica di quanto accaduto, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il corpo, rimasto incastrato sotto l’automobile. L’auto e la salma sono state sequestrate.