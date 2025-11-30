Dramma all’alba sulla Statale 106 Jonica a Sibari: morti 2 giovani in un violentissimo scontro frontale

CASSANO ALL’IONIO (CS) – Due giovani deceduti e quattro persone ferite in una nuova tragedia della strada lungo la Statale 106 Jonica nel cosentino. Uno scontro frontale violentissimo avvenuto alle prime ore dell’alba di oggi, all’altezza dell’incrocio degli Stombi, a Sibari, che ha coinvolto due auto: una Fiat Panda e un’Alfa Mito. A perdere la vita due ragazzi poco più che ventenni e mentre sarebbero 4 le persone rimaste ferite.

Scontro frontale sulla Statale 106

L’impatto, terribile, si è verificato all’incrocio semaforico di Sibari nel comune di Cassano All’Ionio. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo dell’incidente sanitari e forze dell’orine e vigili del fuoco . Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano, diverse ambulanze del Suem 118 (provenienti da Trebisacce e Corigliano-Rossano, oltre alla Pet di Cassano Jonio) per prestare i soccorsi. Da quanto appreso i due giovani si trovavano a bordo della Panda

Morti 2 giovani, 4 feriti in ospedale

I vigili del fuoco hanno lavorato i per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli. Le due giovani vittime, la cui identità non è stata ancora ufficialmente divulgata, erano residenti a Cassano All’Ionio. Le quattro persone soccorse – alcune delle quali versano in condizioni serie – sono state stabilizzate sul posto e successivamente trasportate negli ospedali dello spoke di Corigliano-Rossano. I casi ritenuti più gravi sono stati trasferiti d’urgenza all’Annunziata di Cosenza.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. I carabinieri di Cassano stanno conducendo i rilievi per stabilire le cause di questo ennesimo e tragico incidente stradale. L’area è rimasta interdetta al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.

