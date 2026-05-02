Corriere della droga fermato sulla statale 18 a Cetraro: oltre 8 chili di hashish nascosti in auto

CETRARO (CS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo economico del territorio, con particolare attenzione al contrasto dei traffici illeciti, tra cui quello delle sostanze stupefacenti.

In tale contesto, lungo la Strada Statale 18, i finanzieri della Tenenza di Scalea e della Tenenza di Cetraro, a seguito dei controlli sulle autovetture in transito, hanno intercettato un corriere di droga coadiuvato da altre due auto.

Il controllo dei mezzi, avvenuto nel territorio di Cetraro, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente oltre 8 kg di hashish, suddivisi in 80 panetti, occultati in un comparto appositamente realizzato, nonché il veicolo adoperato per il trasporto. Secondo le prime stime, il valore dello stupefacente, che avrebbe consentito il confezionamento di un ingente numero di dosi destinate al mercato locale e nazionale, ammonta a circa centomila euro.

Le attività d’indagine sviluppate dalle stesse Fiamme Gialle cosentine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, hanno consentito l’identificazione e l’arresto in flagranza di reato del corriere ed il deferimento a piede libero di altri tre soggetti.