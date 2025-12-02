La droga nascosta nel frigo con la verdura e l’appartamento adibito a base di spaccio: arrestato 51enne

CROTONE – La droga nascosta nel frigo con la verdura per camuffare l’odore, un via vai ritenuto sospetto in casa con ingressi brevi e consumatori di stupefacenti già noti alle forze dell’ordine che si alternavano davanti allo stesso portone. Sono questi gli elementi che hanno portato i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone a individuare un appartamento utilizzato come punto di riferimento per lo spaccio di droga e ad arrestare un uomo di 51 anni.

Movimento sospetti attorno l’edeficio

L’intervento è maturato durante i servizi mirati di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, con particolare attenzione alle aree urbane considerate maggiormente a rischio. Durante uno di questi pattugliamenti, i militari hanno osservato movimenti anomali attorno a un edificio: visite lampo, scambi rapidi e atteggiamenti tipici dei consumatori di sostanze stupefacenti.

Droga nascosta nel frigo con la verdura

Dopo i primi approfondimenti, i sospetti si sono concentrati su un appartamento da cui, secondo gli investigatori, si sarebbero verificate cessioni di droga con modalità particolarmente discrete. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato l’intuizione dei Carabinieri: all’interno della casa sono stati trovati 62 grammi di hashish nascosti in una busta contenente ortaggi. La droga nascosta nel frigo era un espediente usato dal 51enne che avrebbe potuto aiutare a mascherare l’odore della sostanza.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, in collaborazione con il Comando Provinciale dell’Arma.