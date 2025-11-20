Due incidenti in poche ore nel Cosentino: auto in una scarpata ad Acquappesa. Grave impatto a San Pietro in Guarano

COSENZA – Due incidenti si sono verificati ieri in provincia di Cosenza. Il primo ad Acquappesa, sul Tirreno cosentino, lungo la strada che conduce alle Terme Luigiane. Un’autovettura è precipitata da una scarpata. La donna alla guida è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco: cosciente e non in pericolo di vita è stata trasferita in elisoccorso in ospedale.

I soccorritori del 118 e i volontari della Misericordia di Amantea sono stati i primi a raggiungerla, prestando le prime cure in attesa dell’eliambulanza, che l’ha poi trasferita in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri, impegnati sia nella messa in sicurezza del tratto stradale sia nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Sempre nel Cosentino, un secondo incidente si è verificato nel territorio di San Pietro in Guarano. In questo caso, un’auto si è scontrata violentemente con un camion e il conducente dell’autovettura, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato estratto e trasportato d’urgenza all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sarebbero gravi. Anche qui le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause dell’impatto e per ripristinare la normale viabilità lungo la tratta coinvolta.