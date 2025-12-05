“Due Partite Due Cuori”, l’evento benefico del prossimo weekend promosso dalla Pirossigeno Cosenza

RENDE – Lo sport scende in campo per la solidarietà. È questo il messaggio emerso dalla conferenza stampa di presentazione di “Due Partite, Due Cuori“, l’evento benefico promosso dalla Pirossigeno Cosenza in collaborazione con K Eventi, che animerà il weekend del 6-7 dicembre al PalaPirossigeno. L’iniziativa, che si inserisce nel progetto sociale ‘We Play For You‘ del club rossoblù, punta a raccogliere fondi per Casa Ronald McDonald Italia, la fondazione che da anni offre sostegno e ospitalità alle famiglie con bambini gravemente malati attraverso le sue strutture vicine agli ospedali.

Una platea giovane e appassionata

Ad assistere alla presentazione, gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Pierre De Coubertin” di Rende hanno seguito con attenzione e partecipazione, dimostrando come i valori dello sport e della solidarietà possano coinvolgere anche le nuove generazioni. Presenti anche rappresentanti delle squadre di futsal e basket della Pirossigeno Cosenza e i Cinghios Group, i cabarettisti cosentini che si esibiranno domenica sera.

Grande soddisfazione nelle parole della professoressa Simona Sansosti, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Rende Commenda, che ha garantito il sostegno della scuola per iniziative simili in futuro. Particolarmente emozionata anche Marika Morrone, Responsabile Marketing McDonald’s, che ha sottolineato l’importanza della causa.

“Due Partite Due Cuori”: l’orgoglio della Pirossigeno Cosenza

Il vicepresidente della Pirossigeno Cosenza, Gaetano Piro, ha espresso l’orgoglio del club per questa nuova iniziativa benefica: “Siamo felici di poter utilizzare la visibilità e la carica emotiva dello sport per fare del bene in modo concreto. Questo evento natalizio rappresenta per noi un’occasione speciale per riunire la comunità, le famiglie e i tifosi, indirizzando la nostra energia verso un obiettivo nobile come il sostegno alla Fondazione Ronald MacDonald, che opera silenziosamente e preziosamente al fianco di chi affronta momenti difficili. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rende e in entrambe le giornate sarà possibile contribuire con donazioni libere presso i punti raccolta allestiti all’interno del palazzetto.

Un weekend tra sport, spettacolo e magia natalizia

Il programma prevede due giornate ricche di appuntamenti. Sabato 6 dicembre, dalle 16, aprirà il “Villaggio di Babbo Natale” all’interno del Palasport, dove bambini e adulti potranno incontrare gli elfi e scattare foto ricordo con Babbo Natale. Alle 17 si giocherà la partita del campionato di Serie DR1 di Basket tra Pirossigeno Cosenza Basket e Lumaka Reggio Calabria.

Domenica 7 dicembre l’appuntamento è doppio: alle 18 saliranno sul palco i Cinghios, i simpatici cabarettisti cosentini pronti a far ridere il pubblico, mentre alle 20:45 si disputerà il match clou della manifestazione, la partita di Serie A di Futsal tra Pirossigeno Cosenza Futsal e Active Network Viterbo. Due giorni in cui sport, solidarietà e spirito natalizio si fonderanno per sostenere una causa importante, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di valori e generosità.