La notte delle eccellenze del calcio cosentino: successo per gli AIACS Award 2026

COSENZA – Si è svolta ieri sera, nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, la seconda edizione degli AIACS Award 2026, l’appuntamento organizzato dall’AIAC Cosenza per rendere omaggio agli allenatori che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Una serata partecipata ed emozionante, che ha riunito tecnici, dirigenti, istituzioni sportive e familiari dei premiati, confermando gli AIACS Award 2026 come uno degli appuntamenti più significativi ed emozionanti del panorama calcistico provinciale.

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente Claudio Tuoto, che ha ribadito come la manifestazione rappresenti un momento di riconoscimento per il lavoro, la passione e la professionalità degli allenatori di tutto il territorio. Particolarmente toccanti i momenti dedicati ai premi speciali.

AIACS Award 2026: i premi speciali tra emozione e memoria

Grande emozione nel corso dei AIACS Award 2026 anche per il Premio in onore di Gigi Marulla, assegnato a Francesco Modesto, reduce dalla brillante stagione culminata con la promozione del Mantova in Serie A. A rendere ancora più significativo il riconoscimento è stata la presenza della famiglia Marulla, con Ilenia Marulla, che ha voluto omaggiare personalmente mister Modesto nel ricordo dell’indimenticabile bomber rossoblù.

Il Premio Giuseppe Valzoni è stato consegnato a Marco Garofalo, preparatore dei portieri dell’AEK Atene, protagonista di una stagione di altissimo livello internazionale. A consegnare il riconoscimento è stata Francesca Valzoni, figlia dell’indimenticato Giuseppe Valzoni, regalando uno dei momenti più sentiti della serata. La manifestazione ha inoltre conferito tre prestigiosi I premi alla Carriera sono andati invece a: Teobaldo Del Morgine, Ferruccio Pirillo e Aldo De Donato.

Spazio anche a giovani, futsal e calcio femminile

L’edizione AIACS Award 2026 ha confermato la crescita della manifestazione, capace di valorizzare tanto gli allenatori impegnati nei campionati provinciali quanto quelli protagonisti nel calcio professionistico, creando un forte senso di appartenenza tra tutti i tecnici della provincia di Cosenza. Spazio anche ai giovani, al futsal e al calcio femminile Come da tradizione, gli AIACs Awards hanno riservato un importante momento anche ai tecnici che si sono distinti nei campionati giovanili, nel futsal e nel calcio femminile, a conferma della volontà dell’AIAC Cosenza di valorizzare l’intero movimento calcistico.

Il riconoscimento degli AIACS Award 2026dedicato al calcio a cinque è stato assegnato a Luca Tuoto, protagonista della vittoria dei playoff di Serie B con la Duelle Futsal Cetraro, per il settore femminile è stata premiata Patrizia Luisa Orlando, allenatrice del CUS Unical Women, protagonista della salvezza nel campionato di Serie C. Con la consegna di tutti i riconoscimenti si è conclusa una serata ricca di emozioni e significato, nella quale l’AIAC Cosenza ha celebrato allenatori di ogni categoria, dal calcio di base al professionismo, passando per il settore giovanile, il futsal e il calcio femminile. Un’edizione che ha confermato la crescita della manifestazione e il suo valore come punto di riferimento per l’intero movimento calcistico cosentino.

Tutti i premiati degli AIACs Awards 2026

Premio Giuseppe Valzoni (Under 17): Marco Garofalo (AEK Atene)

Premio Gigi Marulla (Serie B): Francesco Modesto (Mantova)

Tonino Vita (Serie C Playoff): Giuseppe Ruffolo (Cosenza)

Ciccio Del Morgine (Serie C Playoff): Michele Napoli (Catania)

Marcello Pasquino (Serie D): Natale Belmonte (Folgore Caratese)

Aldo Pasquino (Coppa Italia Calabria): Andrea Magarò (DB Rossoblù Città di Luzzi)

Ubaldo Leonetti (Eccellenza vincente): Saverio Viscardi (DGS Praia Tortora)

Giovanni Cufari (Eccellenza vincente Playoff): Sergio Malucchi (ASD Trebisacce)

Carmelo Micieli (Promozione): Luigi Strangis (PLM Morrone)

Antonio Rosignoli (Coppa Calabria): Piero Bria (Soccer Montalto)

Antonio Arena (1ª Categoria Girone A): Piero Bria (Soccer Montalto)

Supercoppa Prima Categoria: Piero Bria (Soccer Montalto)

Maurizio Branca (vincente Playoff): Domenico Franzese (ASD Sambiase)

Raffaele Prantera (1ª Categoria Girone B): Gabriele Orlando (Silana)

Marcello Morosini (2ª Categoria CS): Paolo Iannazzo (Nuova Grisolia)

Maddalena Vincenzo (2ª Categoria RS): Antonio Curcio (Tarsia 1976)

Luciano Gisberti (vincente Playoff): Pasquale Cannataro (Francavilla Lagaria)

Supercoppa Seconda Categoria: Antonio Curcio (Tarsia 1976)

Carmelo La Torre (3ª Categoria CS): Vincenzo Di Santo (Longobardi)

Premi alla carriera:

Teobaldo Del Morgine

Ferruccio Pirillo

Aldo De Donato

Premi Settore Giovanile: