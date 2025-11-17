Eccellenze Mendicinesi 2025. Al via la prima edizione: arte, cultura, sport, professioni e imprenditoria

MENDICINO (CS) – Conto alla rovescia per “Eccellenze Mendicinesi 2025”, la prima edizione dell’evento che il 21 novembre prossimo, alle 20:30, accenderà le luci del Teatro Comunale di Mendicino. Una serata di grande rilievo celebrativo, ideata e organizzata da Redfin Production sotto la direzione del project manager Ermanno Reda, in collaborazione con Tempi Moderni European Film Association.

Le eccellenze di Mendicino

L’appuntamento nasce per rendere omaggio alle donne e agli uomini di Mendicino che, grazie al proprio talento, all’impegno e ai risultati raggiunti, hanno contribuito a valorizzare il nome della comunità in Italia e nel mondo, sotto il profilo culturale, sociale ed economico. I riconoscimenti — conferiti sia a personalità viventi sia alla memoria — riguarderanno molteplici ambiti: Arte e Spettacolo, Cultura e Ricerca, Sport, Professioni, Artigianato, Commercio e Imprenditoria.

Ogni premiato rappresenterà una storia esemplare, testimonianza concreta del valore di Mendicino come luogo di idee, creatività e competenze capaci di superare i confini locali e brillare anche in contesti nazionali e internazionali. A condurre la serata sarà Barbara Pasqua, attrice e docente di recitazione cinematografica presso la Blue Academy, figura molto apprezzata nel panorama artistico italiano. Con sensibilità ed esperienza accompagnerà il pubblico in un percorso emotivo costruito sulle storie dei protagonisti.

L’iniziativa porta la firma di Ermanno Reda, professionista del settore audiovisivo originario proprio di Mendicino e oggi alla guida di Redfin Production. Reda ha fortemente voluto istituire un riconoscimento ufficiale del merito, capace di evidenziare il legame speciale tra il paese e coloro che, con orgoglio e dedizione, ne incarnano l’eccellenza nel mondo.

“Eccellenze Mendicinesi” si distingue anche per la sua veste internazionale: il format è tutelato e registrato presso la WGA West Registry di Los Angeles, elemento che conferisce all’evento un’identità unica e una proiezione verso scenari più ampi e competitivi. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questa prima edizione, destinata a diventare un appuntamento annuale di riferimento nel panorama culturale e istituzionale calabrese.