EcoBus attivo da oggi: servizio mobile a Marina di Sibari per conferire rifiuti differenziati

CASSANO IONIO (CS) – Il Comune di Cassano all’Ionio informa la cittadinanza che, a partire da oggi, domenica 26 aprile, sarà attivato a Marina di Sibari il servizio EcoBus, un nuovo punto mobile dedicato al conferimento dei rifiuti differenziati. Si tratta di una soluzione temporanea pensata per garantire la continuità della raccolta in una fase di transizione, assicurando ai cittadini la possibilità di smaltire correttamente i rifiuti.

Servizio EcoBus per i rifiuti, come funziona

Gli EcoBus sono dotati di compattatori per plastica, umido, vetro e indifferenziato. Il servizio è stato attivato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Progitec. Il mezzo stazionerà davanti all’Area K e sarà operativo dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nelle seguenti date:

– 26 aprile

– 2 e 3 maggio

– 9 e 10 maggio

– 16 e 17 maggio

– 23 e 24 maggio

– 30 e 31 maggio

– 2 giugno

Una misura temporanea di upporto ai cittadini: l’ invito alla collaborazione

L’attivazione degli EcoBus era stata già anticipata durante un incontro tra l’Amministrazione comunale e l’associazione dei commercianti “Marina di Sibari”. Il servizio rappresenta infatti una misura sostitutiva temporanea. L’Area K è attualmente chiusa per consentire i lavori di realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR), intervento che ha subito rallentamenti anche a causa dei sette cicloni che, tra metà gennaio e fine marzo, hanno interessato il territorio.

Nonostante la fase transitoria, il servizio EcoBus permetterà a residenti e cittadini di continuare a conferire correttamente i rifiuti, contribuendo al mantenimento del decoro urbano e al rispetto dell’ambiente. A supporto della cittadinanza sarà presente personale della Progitec, pronto a fornire indicazioni e assistenza per il corretto utilizzo del servizio. L’Amministrazione comunale invita tutti alla massima collaborazione, rispettando gli orari indicati e le modalità previste per la raccolta differenziata, al fine di garantire un servizio efficace e condiviso.