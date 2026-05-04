L’importanza dell’ecografia in emergenza, il corso all’Annunziata di Cosenza è sold out

COSENZA – È stato un grande successo il corso di formazione “Il ruolo dell’ecografia in urgenza, nell’ottimizzare l’iter diagnostico del paziente”, che si è tenuto questa mattina presso la Biblioteca del P.O. Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e ha fatto registrare il sold out con largo anticipo e la partecipazione numerosa dei professionisti provenienti dal territorio.

“La grande partecipazione – ha dichiarato il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, prof Andrea Bruni – rappresenta un segnale chiaro: la formazione in medicina d’urgenza è oggi più che mai una priorità. In scenari clinici caratterizzati da tempi decisionali ridotti e condizioni critiche, l’aggiornamento continuo e l’acquisizione di competenze pratiche risultano fondamentali per garantire interventi tempestivi, appropriati ed efficaci”.

Corso dell’Annunziata, fornire strumenti e competenze

“Obiettivo del corso – ha spiegato il prof. Bruni – è quello di fornire ai medici dell’emergenza urgenza strumenti concreti e competenze pratiche per eseguire e interpretare correttamente la diagnosi ecografica migliorando la rapidità decisionale e l’appropriatezza degli interventi, riducendo margini di incertezze e tempi di attesa.”

Il programma del corso valido per i crediti ECM – promosso dal prof. Andrea Bruni e dal dr Michele Florio – articolato e multidisciplinare, ha affrontato tematiche che spaziano dalla fisiopatologia cardio-respiratoria all’ecografia applicata in ambito traumatico, addominale e pediatrico, includendo anche focus sulle nuove tecnologie e sull’intelligenza artificiale.

“Ecografia strumento indispensabile per il medico dell’emergenza”

“L’ecografia – ha dichiarato il dr Michele Florio, direttore della UOC di Radiologia – si afferma come uno strumento indispensabile per il medico dell’emergenza: rapido, non invasivo e sempre più integrato nei percorsi diagnostici, consente di migliorare significativamente la gestione del paziente, riducendo i tempi e aumentando l’accuratezza delle diagnosi”.

I lavori del convegno, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, proseguiranno nel pomeriggio con la tavola rotonda che offrirà ai partecipanti uno spazio di confronto sulle sfide attuali e le prospettive future dell’ecografia in emergenza.