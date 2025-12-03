Eduscopio, licei top in Calabria: Castrolibero trionfa, 2° posto per l’Erodoto di Cassano

CASTROLIBERO (CS) – Secondo la classifica Eduscopio 2025 il liceo 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐢‑𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 è 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐢𝐚 mentre l’Erodoto di Cassano allo Ionio conquista il secondo posto. Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha diffuso, infatti, i dati aggiornati relativi alle scuole secondarie di II grado, grazie a cui cercare di comprendere quali tra queste preparino meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, ma anche “per aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media”.

Classifica Edoscopio, il sindaco di Castrolibero: “Felice e orgoglioso”

“Un grande plauso al Valentini‑Majorana di Castrolibero. Sono felice e orgoglioso di condividere una notizia che riempie di speranza il nostro territorio: l’IIS Valentini‑Majorana è stato nominato la migliore scuola della Calabria secondo la classifica della Fondazione Agnelli / Eduscopio, grazie ai risultati universitari e al successo degli studenti diplomati”. Così ha dichiarato Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero.

“Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma un segnale chiaro che impegno, professionalità e costanza producono crescita reale. Il mio ringraziamento va agli studenti, protagonisti di un percorso fatto di studio e sacrifici, ma soprattutto alle docenti, agli insegnanti e al personale dirigente che ogni giorno svolgono il loro ruolo con attenzione, cura e responsabilità, e a tutte le famiglie e cittadini che credono nel futuro dei nostri giovani.

Questo risultato parla della nostra terra e delle nostre ambizioni. Ci dimostra che qui c’è voglia di riscatto e che i sogni si possono realizzare anche dal Sud. Continuare su questa strada, rafforzando le opportunità per i nostri ragazzi, è un dovere e io sono pronto a sostenerlo, come sempre, con tutto me stesso. Avanti insieme per Castrolibero, per la Calabria e per i nostri giovani”.

Il sindaco di Cassano: “Eccezionale risultato”

Il Sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, “esprime le più vive congratulazioni agli studenti, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a tutto il personale del Liceo Classico “Erodoto di Thurii” per l’eccezionale risultato ottenuto nella classifica Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli.

Con un indice FGA pari a 69.32, l’Erodoto conquista il primo posto tra i Licei Classici del territorio, il secondo in tutta la Calabria, superando istituti di lunga e consolidata tradizione. Ottimo anche il punteggio raggiunto tra gli istituti tecnici dall’indirizzo economico dell’Erodoto che si conferma tra i migliori, con un indice che supera i 55 punti. Un risultato che dice molto sul lavoro complessivo dell’istituto cassanese, non solo nel Classico ma anche nei percorsi tecnici.

Traguardi di assoluto prestigio – dichiarano il Sindaco Iacobini e l’Assessore con delega all’Istruzione Teresa Lanza complimentandosi su tutti con la dirigente dell’Erodoto, la Dottoressa Anna Liporace – che premiano l’impegno quotidiano della comunità scolastica, la qualità della didattica e la dedizione alla formazione dei nostri giovani. Come Amministrazione continueremo a collaborare con tutte le istituzioni scolastiche del territorio, sostenendo il loro lavoro con azioni concrete, perché siamo convinti che l’istruzione sia il fondamento di una società più giusta, consapevole e proiettata al futuro.

L’Amministrazione Comunale rinnova l’orgoglio per un risultato che dà lustro alla città di Cassano All’Ionio e rappresenta uno stimolo ulteriore a investire in cultura e formazione per costruire, insieme, i cittadini di domani”.

La migliore scuola d’Italia è i liceo Ferrari di Este

La migliore scuola d’Italia, nella classifica di Eduscopio 2025 pubblicata oggi è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova: si tratta di uno scientifico delle scienze applicate, con l’informatica al posto del latino, che quest’anno taglia il traguardo dei 94.45/100esimi. Sono generalmente in provincia le scuole che riescono a raggiungere i punteggi più alti, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo (93.18) o il Giorgio Dal Piaz a Feltre (92.65).

Per quanto riguarda le grandi città, a Milano il Berchet torna in testa ai classici, mentre il Volta resta stabile in cima agli scientifici. A Bologna in testa sono il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli, a Napoli il Convitto Vittorio Emanuele II è il migliore sia tra i classici che tra gli scientifici, a Torino il Camillo Benso di Cavour batte il Gioberti fra i classici, mentre fra gli scientifici si impone il paritario Edoardo Agnelli. ; Per l’ottavo anno consecutivo a Roma il riconoscimento di miglior liceo scientifico va all’Augusto Righi mentre al classico si conferma primo il Visconti seguito dal Mamiani e dal Tasso.

Per la questa nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22) e sulla base di questi propone informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro.