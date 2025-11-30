Elezioni Ordine dei Commercialisti di Paola, nasce la lista “Continuità & Innovazione” guidata da Ciriaco Riente

PAOLA (CS) – Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola. È stata infatti ufficialmente presentata la lista “Continuità & Innovazione”, che sostiene la candidatura di Ciriaco Riente alla presidenza per il mandato 2026.

La lista nasce dal lavoro condiviso tra una parte dei consiglieri uscenti e numerosi professionisti del territorio che, negli ultimi mesi, hanno dato vita a un percorso partecipato e orientato a una gestione moderna i un Ordine, quello di Paola, che ha avuto nella figura di Sganga, morto qualche mese fa, uno degli attori protagonisti del panorama nazionale. Il progetto intende valorizzare i risultati ottenuti sotto la presidenza di Francesco Caldiero, proseguendo sulla strada del rinnovamento responsabile e in linea con gli indirizzi del presidente nazionale Elbano De Nuccio. Il gruppo è composto da commercialisti provenienti da diversi centri della provincia, con esperienze eterogenee ma un obiettivo comune: costruire un Ordine più vicino alla categoria, autorevole e proiettato verso il futuro.

Il programma: tra innovazione digitale e formazione continua

Il cuore del programma elettorale è l’evoluzione della professione. In primo piano la trasformazione digitale, con proposte dedicate alla diffusione delle competenze sull’intelligenza artificiale, alla digitalizzazione degli studi professionali e all’introduzione di strumenti innovativi per migliorare l’organizzazione del lavoro. Accanto all’innovazione tecnologica, la lista punta a rafforzare la formazione continua, con percorsi pianificati, contenuti aggiornati e collaborazioni strutturate con università e centri di ricerca.

Rinnovo Ordine dei Commercialisti di Paola: attenzione ai giovani

Grande attenzione è rivolta ai giovani commercialisti, considerati una risorsa strategica per il futuro dell’Ordine. Tra le proposte: programmi di mentorship, iniziative dedicate ai professionisti nei primi anni di attività e la promozione di tirocini qualificati. Spazio anche al tema della tutela professionale, con l’obiettivo di potenziare gli strumenti di supporto agli iscritti attraverso osservatori specializzati e linee guida operative condivise. La lista propone inoltre un rafforzamento del dialogo con le istituzioni locali, così da rendere l’Ordine un interlocutore stabile e autorevole nei principali tavoli economici e fiscali.

Tra i punti programmatici figura anche una revisione della comunicazione interna ed esterna, per renderla più accessibile, trasparente e tempestiva, oltre a una riflessione sul futuro della sede dell’Ordine, da affrontare con responsabilità e visione strategica.

“Continuità & Innovazione” un progetto tra radici solide e rinnovamento

“Continuità & Innovazione” si presenta dunque come una proposta che mira a coniugare esperienza e visione contemporanea. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un Ordine dinamico, credibile e realmente al servizio dei colleghi, capace di interpretare con prontezza le sfide del mondo economico.

I candidati della lista di Ciriaco Riente

A comporre la squadra sono: Grazia Aita (Cetraro), Ortenzia De Grazia (Amantea), Nazareno Di Renzo (Belvedere M.mo), Antonio Forestieri (Scalea), Francesco Forestiero (Cetraro), Vittorio Germano (Scalea), Salvatore Impieri (Diamante), Silvia Manzi (San Nicola Arcella), Giuseppe Russo (Praia a Mare), Michela Sarli (San Lucido), Sabrina Sorace (Paola), Luigi Suriano (Amantea), Filomena Trotta (Paola). Le elezioni si terranno il 15 e 16 gennaio 2026.