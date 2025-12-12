Elezioni per la Provincia di Cosenza, Graziano Di Natale: «Nessuno slittamento ammesso»

COSENZA – Dopo le dimissioni di Rosaria Succurro da Presidente della Provincia di Cosenza, che ha lasciato le redini della gestione nelle mani di Giancarlo Lamensa, Graziano Di Natale, consigliere comunale di Paola e capofila dell’associazione “La migliore Calabria” torna sulla questione delle elezioni per la Provincia di Cosenza e chiede che non ci sia “nessuno slittamento”.

“Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del nuovo Presidente della Provincia si devono svolgere – precisa – entro 90 giorni dalla scadenza del consiglio e dall’eventuale decadenza del presidente – spiega Di Natale – Qualsiasi altra ricostruzione è infondata e minaccia la credibilità delle istituzioni“.

Elezioni per la Provincia, Di Natale chiede il rispetto della legge

L’avvocato di Paola ricorda che “l’articolo 79 lettera B della legge 56/2014 stabilisce chiaramente che l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Questo è fondamentale per garantire l’effettiva rappresentatività degli organi eletti e per assicurare la corrispondenza con i territori”.

Il consigliere comunale ricorda, in conclusione, che “è essenziale che gli amministratori locali abbiano il diritto di scegliere democraticamente i loro rappresentanti e di affrontare attivamente i problemi delle comunità che rappresentano”.