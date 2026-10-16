Emergenza carburanti: rimossi i blocchi alla raffineria Eni. Autocisterne tornano a rifornire i distributori in Calabria

TARANTO – Si avvia verso la conclusione l’emergenza carburanti che nelle ultime 48 ore ha mandato in tilt la mobilità urbana ed extraurbana in Puglia, Calabria e Basilicata . La svolta è arrivata al termine dell’assemblea dei sindacati metalmeccanici con i lavoratori: è stata infatti decisa la rimozione immediata del blocco stradale sulla Strada Statale 106 dinanzi alla raffineria Eni di Taranto, insieme allo scioglimento del presidio sulla SS 7 vicino allo stabilimento siderurgico.

Nella serata di oggi, alle ore 23:00, si concluderà ufficialmente anche lo sciopero dell’ex Ilva. La fine dei blocchi consente la ripartenza immediata delle autocisterne di carburanti, sbloccando la catena logistica di distribuzione dei carburanti e permettendo il riassortimento dei distributori di benzina e diesel in tutta la regione.

Emergenza carburanti: Cosenza e Rende a secco

Lo stop alle consegne proveniente dalla raffineria Eni aveva generato un vero e proprio effetto domino sul territorio calabrese. Da Cosenza, Rende, da Montalto Uffugo a Mendicino fino ai comuni limitrofi dell’area urbana e della provincia, la quasi totalità degli impianti di distribuzione aveva prosciugato le proprie riserve in poche ore. Il timore di una paralisi prolungata, alimentato sia dai blocchi legati alla vertenza Ilva sia dalle notizie sull’annunciato sciopero dell’autotrasporto in Calabria, ha spinto migliaia di automobilisti ad affollare i piazzali dei distributori.

Le conseguenze sulla viabilità sono state pesanti con incolonnamenti e traffico in tilt con lunghissime code si sono formate lungo le arterie principali per raggiungere le poche pompe ancora operative. Gran parte degli impianti ha dovuto esporre il cartello di esaurimento scorte per benzina e gasolio. Le criticità, inizialmente concentrate nell’area urbana cosentina, si erano rapidamente estese alle altre province della regione.

Riparte la rete distributiva: verso la normalizzazione delle scorte

La riapertura dei varchi alla raffineria Eni rappresenta il passaggio chiave per ripristinare il flusso regolare dei rifornimenti nelle tre regioni del Sud dove si sono registrati i maggiori disagi. Nelle prossime ore le autocisterne riprenderanno le tratte di collegamento tra lo stabilimento pugliese e i depositi della rete calabrese, permettendo ai gestori dei distributori di riempire nuovamente i serbatoi sotterranei.