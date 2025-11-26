Emergenza cinghiali: convocato tavolo tecnico, in arrivo 22 gabbie videosorvegliate

VIBO VALENTIA – La presenza incombente di cinghiali e la richiesta del sindaco di Vibo Valentia. Il prefetto Anna Aurora Colosimo, ha convocato ieri un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza cinghiali che sta interessando il territorio del capoluogo calabrese. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Regione Calabria, del Comando dei Carabinieri Forestali di Mongiana e degli Ambiti territoriali di caccia.

“Ringrazio sentitamente il prefetto Colosimo per l’attenzione, la sensibilità e la prontezza nel voler convocare questa riunione tecnica – ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo – poiché è assolutamente urgente affrontare questa emergenza a tutela della pubblica incolumità”.

Emergenza cinghiali, arrivano le gabbie videosorvegliate

Per il Comune di Vibo erano presenti anche l’assessore all’Ambiente Marco Miceli e il comandante della Polizia locale Michele Bruzzese; per la Regione Calabria, Giuseppe Malvaso del dipartimento Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione; e per l’Arma, il comandante del reparto Biodiversità Rocco Pelle. L’Ambito territoriale di caccia era rappresentato da Riccardo Colistra.

Durante l’incontro, la Regione Calabria ha annunciato la messa a disposizione di 22 gabbie videosorvegliate per gli Atc della regione, due per ciascun Atc provinciale. A Vibo Valentia ne arriveranno quattro, in grado di catturare fino a 10 cinghiali ciascuna. Le trappole saranno gestite direttamente dagli Atc e posizionate nei punti di maggiore concentrazione di animali, sulla base di mappe già disponibili per il Comune.

Il sindaco Romeo ha inoltre richiamato i cittadini a comportamenti corretti per evitare che i cinghiali si avvicinino alle zone urbane: “L’errata esposizione dei rifiuti o il dare da mangiare agli animali hanno un effetto estremamente dannoso, inducendo i cinghiali a tornare nei luoghi già visitati”.

“Abbiamo predisposto un vademecum con semplici regole da seguire, e mi appello al senso di responsabilità dei cittadini, fiducioso che questo, insieme alla sinergia istituzionale avviata grazie al prefetto, sarà utile a far rientrare l’emergenza”.

A inizio novembre cinghiali davanti alle Poste

Il fenomeno dei cinghiali in città non è nuovo, ma continua a destare preoccupazione tra i cittadini. Solo nei primi giorni di novembre, una famiglia di ungulati è stata avvistata nei pressi dell’Ufficio postale di via Dante Alighieri, passeggiando tra auto e passanti senza alcun timore. L’episodio ha suscitato curiosità e ironia sui social, ma anche reale preoccupazione per la sicurezza urbana, considerando il rischio di incidenti e i disagi quotidiani legati alla presenza degli animali.