Emergenza pediatrica a Cariati: un’ora a settimana per centinaia di bambini, famiglie in difficoltà

CARIATI (CS) – In seguito alla nomina della Pediatra di Libera Scelta Dott.ssa Vittoria Paletta (27/11/2025, protocollo ASP Cosenza n. 170357), resa nota dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dal Comune di Cariati e dal Sindaco, emergono criticità segnalate dai cittadini del territorio.

Ad oggi, la Dott.ssa Paletta gestisce la propria attività ambulatoriale per il territorio di Cariati per circa un’ora a settimana. Considerando le centinaia di bambini da 0 a 6 anni che necessitano obbligatoriamente di un pediatra, tale presenza risulta evidentemente insufficiente.

Segnalazioni dei genitori

Le segnalazioni pervenute dai genitori sottolineano la difficoltà nell’accesso alle cure pediatriche e la necessità di garantire un’assistenza adeguata e continuativa ai piccoli pazienti

Richieste di intervento a ASP Cosenza

Pertanto, Nursind Cosenza e Le Lampare Basso Jonio Cosentino hanno inviato una formale richiesta all’ASP Cosenza, chiedendo: di incentivare la Dott.ssa Paletta ad aumentare le ore di presenza ambulatoriale e di valutare, qualora ciò non fosse possibile, la copertura del posto vacante tramite graduatoria, garantendo una distribuzione equa della responsabilità tra pediatri titolati disponibili

La richiesta ai sindaci e alle autorità locali

Nursind Cosenza e Le Lampare sottolineano l’importanza di assicurare un servizio pediatrico adeguato, continuativo e dignitoso, nel pieno interesse della salute dei bambini e della serenità delle famiglie del territorio. Le associazioni chiedono, inoltre, al Sindaco e alle autorità politiche locali di porre rimedio urgente a questa situazione critica.