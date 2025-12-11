Emergenza sicurezza a Cosenza, all’autostazione «postazione fissa delle forze dell’ordine»

COSENZA – Il tema sicurezza è di nuovo esploso in questi giorni a Cosenza, soprattutto nella zona dell’autostazione. Ieri il sindaco Franz Caruso ha incontrato i residenti esasperati promettendo più controlli.

A tornare sulla questione oggi è Confail Faisa che da anni denuncia lo stato di poca sicurezza nello scalo cosentino. Il sindacato spiega che l’intervento del sindaco di Cosenza “fa ben sperare che ci possa essere aria di cambiamento” specificando però che bisogna fare di più appellandosi al prefetto di Cosenza Padovano e allo stesso primo cittadino.

Autostazione di Cosenza, Confail Faisa: la richiesta alle autorità

“Continuiamo a sostenere che, una delle soluzioni migliori sia l’istituzione di una postazione fissa delle forze dell’ordine h24. L’autolinea di Cosenza è il fulcro principale dei collegamenti su gomma del TPL regionale e anche di trasporto nazionale ed internazionale. Quotidianamente l’area è frequentata da studenti, lavoratori e cittadini di Cosenza che abitano nella zona”.

“Assistere ad atti di microcriminalità e degrado non è più tollerabile e come organizzazione sindacale, sosteniamo la tutela della popolazione, dei passeggeri e degli operatori d’ esercizio. Alla luce di quanto espresso, si chiede agli organi citati di valutare la nostra richiesta o soluzioni simili al fine di salvaguardare le condizioni dell’ intera comunità”.