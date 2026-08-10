Centrale operativa emergenza-urgenza in Calabria, il concorso per direttore è un flop: tutti bocciati

CATANZARO, 10 AGO – Centrale operativa emergenza-urgenza – coordinamento regionale Nue 112, 118, 116117, il concorsop è un flop. Sono risultati tutti inidonei i candidati che hanno partecipato all’avviso indetto da Azienda Zero, volto ad individuare il direttore dell’ufficio preposto alla gestione del Sistema di emergenza unico 112 e del nuovo numero 116117, introdotto e divenuto di recente operativo.

La commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali che confermano l’inidoneità di tutti i candidati. Sono stati sette i partecipanti al concorso. Nella delibera di presa d’atto Azienda Zero sottolinea come il giudizio finale di merito sia il risultato della “somma aritmetica del punteggio conseguito dalla valutazione del curriculum e quello attribuito all’esito dell’espletamento della prova colloquio”.

Tutti sono risultati al di sotto della soglia minima per ottenere l’idoneità. Con l’atto si accerta che “non essendoci vincitori e neppure candidati idonei, non è possibile procedere ad alcuna nomina di vincitore né a futuri scorrimenti di graduatoria”.