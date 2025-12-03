Emodinamica a Castrovillari, l’Asp assicura il potenziamento ma Laghi replica: «Non convincono»

CASTROVILLARI (CS) – Sos emodinamica a Castrovillari. Il sit-in di domenica scorsa all’Ospedale Ferrari, promosso dal Comitato delle Associazioni (AVO, AVIS, Amici del Cuore, AMCI, Solidarietà e Partecipazione, AFD) e con grande partecipazione popolare, comincia a dare i suoi frutti. Secondo un comunicato stampa dell’Asp di Cosenza, si cerca di “calmare le acque”, garantendo la centralità del Servizio di Emodinamica della Cardiologia di Castrovillari e confermando la volontà di potenziarlo.

Emodinamica, Asp rassicura ma Laghi replica: “Non convincono”

Le rassicurazioni dell’ASP non convincono il Consigliere Regionale Ferdinando Laghi:

“Come si fa ad affermare ‘nessun trasferimento’ il giorno dopo che i trasferimenti di Medico e Infermiera hanno avuto luogo?”

Laghi sottolinea che il depotenziamento è nei fatti e che il timore di una possibile chiusura dell’emodinamica nasce da precedenti analoghe strategie che hanno portato alla chiusura di reparti dello spoke del Pollino, come l’Ortopedia.

Critiche alla giustificazione dei trasferimenti

Il Segretario Questore contesta anche la motivazione fornita dall’ASP, ovvero la formazione del personale di Rossano:

“Chi deve essere formato, di norma, va nella sede dei formatori, non il contrario!” Inoltre, Laghi critica le date e i numeri forniti dall’ASP: nonostante gli annunci di potenziamento del servizio da 6 a 12 ore, i trasferimenti e le pensioni riducono il personale effettivo da 13 a 10 unità.

Laghi conclude con un monito alla Direzione dell’Asp:

“Se qualcuno pensa di intimidire chi si batte per il diritto alla salute dei cittadini del Pollino, Esaro e Sibaritide, è fuori strada. La battaglia continuerà basata su fatti reali, dati verificabili e, se necessario, anche in sede legale”.