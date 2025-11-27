“Energia per la Vita”, la campagna di solidarietà per Cuba fa tappa a Cosenza

COSENZA – Ha fatto tappa anche a Cosenza la campagna “Energia per la Vita”, iniziativa promossa da Cgil, Arci e Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba per sostenere il popolo cubano. l’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di pannelli solari, attrezzature e materiali tecnici indispensabili a garantire energia alla popolazione dell’isola. Popolo cubano vittima da oltre 60 anni di un cinico e ingiustificato assedio a causa del blocco statunitense.

“Una crudeltà – hanno sottolineato gli organizzatori – condannata dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo nelle oltre 30 risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che purtroppo non hanno finora sortito alcun effetto concreto. In questo momento, l’isola soffre di una vera e propria persecuzione e, ogni giorno che passa, la sua storica resistenza viene messa a dura prova da nuove e illegali misure coercitive, con il palese intento di asfissiare un intero popolo”.