Ennesimo incidente sulla statale 106 a Corigliano. L’appello alla cautela ma “da 10 anni chiediamo una rotatoria”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ancora un incidente stradale all’alba di oggi sulla Strada Statale 106, questa volta in prossimità del centro commerciale di Corigliano Rossano ‘I portali’. A darne notizia è l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che da anni denuncia la pericolosità del tratto e chiede interventi strutturali per aumentare la sicurezza.

Secondo quanto riferito dall’associazione, il sinistro ha causato code e rallentamenti, ma fortunatamente senza vittime né feriti gravi. “È andata bene”, scrivono i volontari, sottolineando come questa volta il bilancio sia stato meno drammatico rispetto ad altri episodi che in passato hanno segnato tragicamente quel tratto di strada.

Proprio in quel punto, ricorda l’organizzazione, da circa dieci anni viene richiesta la realizzazione di una rotatoria come soluzione per ridurre la pericolosità e prevenire ulteriori incidenti. Nonostante le continue segnalazioni, l’infrastruttura non è stata ancora realizzata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme agli operatori della Socas – Soccorso Stradale, che hanno provveduto alla rimozione dei mezzi coinvolti.

L’associazione rinnova l’appello alla prudenza: “Massima attenzione e cautela”, ricordano i volontari, ribadendo al tempo stesso la necessità di interventi immediati per garantire una maggiore sicurezza lungo la Statale 106.