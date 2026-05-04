Tirreno
Incidente e code
Ennesimo incidente sulla Statale 107. Scontro frontale tra due auto, sul posto i vigili del Fuoco
Due auto, che procedevano in direzione opposta sulla Statale 107, si sono scontrate frontalmente all’altezza del viadotto Deuda II. Nessun ferito grave ma disagi alla viabilità
PAOLA (CS) – Ennesimo incidente stradale lungo la Statale 107 Silana Crotonese. Per cause in corso di accertamento due auto, che procedevano in direzione opposta, si sono scontrate frontalmente all’altezza del viadotto Deuda II, qualche chilometro dopo la doppia galleria che scende verso Paola. Da quanto appreso, all’altezza di un curvone in discesa, l’auto che procedeva verso Paola sarebbe finita sulla corsia opposta, andando a colpire il mezzo che procedeva invece in direzione Cosenza.
Incidente sulla Statale 107 e code in entrambe le direzioni
Fortunatamente l’impatto non ha provocato grave feriti ,ma solo alcuni contusi lievi. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Paola per la messa in sicurezza delle auto incidentate e dell’area. Al momento si registrano disagi alla viabilità con code in entrambe le direzioni.
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