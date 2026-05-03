Eplibriamoci 2026, un messaggio potente contro il bullismo: premiata una studentessa di Saracena

SARACENA – Eva Tolisano, 13 anni, studentessa di Saracena conquista il secondo posto regionale under 14 con un tema sulla “Lotta al Bullismo e Cyberbullismo”. Un riconoscimento che valorizza dignità, lettura e crescita civile. Un messaggio il suo, contro ogni forma di violenza e prevaricazione.

Saracena, premiata Eva Tolisano

La tredicenne di Saracena, ha conquistato il secondo premio regionale nella sezione under 14 del concorso Eplibriamoci 2026. Il tema affrontato, “Lotta al Bullismo e Cyberbullismo”, mette al centro il rispetto e il primato della dignità umana, ribadendo il valore della persona come bene inalienabile. Un risultato che rappresenta anche motivo di orgoglio per tutto il territorio del Pollino, dove cresce una sensibilità sempre più attenta a queste tematiche.

Eva, alunna della classe 3A dell’Istituto comprensivo di Morano/Saracena, guidato dalla dirigente Francesca Nicoletti, si è distinta per originalità e qualità espressiva in una delle sfide educative più attuali. Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi studenti: il primo premio è andato a una ragazza di Sorianello (Vv), Rebecca Bartone, mentre il terzo a uno studente di Luzzi, Marco Docimo, a conferma di un coinvolgimento diffuso sul territorio. Ad accompagnare Eva alla premiazione, insieme alla famiglia, la docente di lettere Francesca Maccarone, visibilmente commossa e orgogliosa per il traguardo raggiunto.

La premiazione a Mileto

Il riconoscimento è stato consegnato a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, durante l’apertura dei lavori assembleari regionali dell’Ente Pro Loco Italiane. La cerimonia si è svolta nella Sala delle Laudi, spazio culturale e istituzionale all’interno del Vescovado della storica capitale normanna della Calabria. A premiare la giovane studentessa sono stati la presidente EPLI Calabria, Giuseppina Ierace, e il curatore Giuseppe Esposito.

Eplibriamoci è un concorso nazionale promosso dall’EPLI in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela della proprietà intellettuale. Dal 2022, l’iniziativa include un concorso di scrittura rivolto agli istituti scolastici di primo e secondo grado, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura e alla scrittura come strumenti fondamentali di crescita personale e sociale.

All’interno dell’Istituto comprensivo di Morano/Saracena, la lettura rappresenta un pilastro della didattica. Grazie all’impegno della dirigente e dei docenti, viene costantemente promosso il valore formativo dei libri, fondamentali per comprendere la realtà e sviluppare una coscienza critica. In questo contesto, iniziative come Eplibriamoci diventano un importante deterrente contro fenomeni come il bullismo, contribuendo alla costruzione di comunità più inclusive, consapevoli e rispettose dei valori, delle regole e delle identità locali.