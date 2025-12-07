Escavatore in fiamme, la ditta impegnata in lavori di rigenerazione urbana. Murone: «Non ci fermeranno»

LAMEZIA TERME – Un mezzo escavatore è andato a fuoco nel centro storico di Lamezia. Un nuovo episodio intimidatorio compiuto intorno all’una e trenta di notte. Secondo le indagini dei carabinieri ignoti hanno dato alle fiamme il mezzo della ditta Ferraro spa, impegnata in lavori di riqualificazione del centro storico. Si tratta dell’ennesimo gesto dopo altre quattro intimidazioni ai danni di commercianti e imprenditori locali.

Escavatore in fiamme, ennesima intimidazione

Il sindaco Mario Murone ha espresso piena solidarietà all’azienda e condannato l’atto criminale: “L’attacco subito non è solo un danno materiale, ma un attacco diretto alla speranza, al futuro e al desiderio di riscatto dell’intera città di Lamezia Terme”. Il progetto colpito dall’incendio rappresenta un intervento strategico per migliorare la qualità della vita dei residenti, finanziato con fondi nazionali e finalizzato alla rigenerazione di un quartiere storico. Il primo cittadino ha invitato la ditta a proseguire i lavori senza esitazioni: “La città onesta è con voi e non permetteremo a pochi criminali di frenare il nostro percorso di sviluppo”.

Nei giorni scorsi, in Prefettura a Catanzaro, era stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra istituzioni e forze dell’ordine per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata e comune. Murone ha sottolineato: “L’attenzione delle forze dell’ordine è massima e costante. Sono fiducioso che si possa fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili. La legalità e il diritto al futuro vinceranno su ogni forma di violenza e intimidazione”.

La condanna della Fillea CGIL Calabria

Il segretario generale del sindacato, Simone Celebre, esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto la notte scorsa a Lamezia Terme, che ha visto l’incendio di un escavatore della ditta “Ferraro Spa”, impegnata nei lavori di riqualificazione nel centro storico, ed esprime la piena solidarietà ai proprietari e a tutti i lavoratori della “Ferraro Spa”.

“L’incendio dell’escavatore – afferma Celebre – non è solo un danno materiale, ma è un attacco diretto al futuro, alla speranza e al diritto al riscatto dell’intera comunità di Lamezia Terme. Colpire un intervento destinato a migliorare la qualità della vita dei residenti e a trasformare un quartiere storico, realizzato grazie a fondi nazionali e a un ambizioso progetto di rigenerazione, significa voler frenare – evidenzia il segretario generale del Fillea Cgil Calabria – lo sviluppo onesto e legale del nostro territorio”.

“Come Fillea Cgil Calabria, rivolgiamo la nostra più sentita e incondizionata vicinanza e solidarietà alla “Ferraro Spa”, ai suoi lavoratori e non permetteremo a pochi criminali di dettare l’agenda o di intimidire chi lavora per un futuro migliore. Invitiamo l’azienda “Ferraro” a proseguire senza esitazioni e con rinnovato impegno per il completamento dell’intervento. Siamo fiduciosi nell’operato delle Forze dell’Ordine, anche alla luce del recente protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura a Catanzaro, affinché si faccia piena luce sull’accaduto e si individuino i responsabili. La legalità, il lavoro e il diritto al futuro – conclude Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria, vinceranno su ogni forma di violenza e intimidazione”.

