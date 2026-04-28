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Escursionista 32enne disperso, ritrovato nella notte sul Monte Consolino

Calabria

Escursionista 32enne disperso, ritrovato nella notte sul Monte Consolino

L’uomo, 32 anni, aveva perso l’orientamento al buio. Decisivo l’intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino

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Vigili del fuoco e carabinieri escursionista 01

STILO (RC) – Momenti di apprensione nella serata di ieri a Stilo, nel reggino, dove un escursionista di 32 anni è stato dato per disperso durante un’escursione. L’allarme è scattato intorno alle 20:50, quando lo stesso escursionista ha contattato il NUE 112 dopo aver perso l’orientamento a causa del sopraggiungere del buio.

Escursionista disperso: le ricerche e il contatto costante

Durante tutte le operazioni di soccorso, l’uomo è rimasto in costante contatto con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, facilitando così le operazioni di localizzazione. Grazie al recupero delle coordinate, è stata immediatamente attivata una squadra del distaccamento di Monasterace, insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Stilo. Allertato anche il Soccorso Alpino per fornire supporto nelle ricerche.

Il ritrovamento sul Monte Consolino

Intorno alle 22:05, il 32enne è stato individuato e raggiunto dai soccorritori in località Monte Consolino, nei pressi del Castello Normanno di Stilo. L’intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha permesso di concludere rapidamente e con successo le operazioni. L’uomo è stato trovato in buone condizioni di salute e successivamente accompagnato in una zona sicura.

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