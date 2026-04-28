Escursionista 32enne disperso, ritrovato nella notte sul Monte Consolino

STILO (RC) – Momenti di apprensione nella serata di ieri a Stilo, nel reggino, dove un escursionista di 32 anni è stato dato per disperso durante un’escursione. L’allarme è scattato intorno alle 20:50, quando lo stesso escursionista ha contattato il NUE 112 dopo aver perso l’orientamento a causa del sopraggiungere del buio.

Escursionista disperso: le ricerche e il contatto costante

Durante tutte le operazioni di soccorso, l’uomo è rimasto in costante contatto con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, facilitando così le operazioni di localizzazione. Grazie al recupero delle coordinate, è stata immediatamente attivata una squadra del distaccamento di Monasterace, insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Stilo. Allertato anche il Soccorso Alpino per fornire supporto nelle ricerche.

Il ritrovamento sul Monte Consolino

Intorno alle 22:05, il 32enne è stato individuato e raggiunto dai soccorritori in località Monte Consolino, nei pressi del Castello Normanno di Stilo. L’intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha permesso di concludere rapidamente e con successo le operazioni. L’uomo è stato trovato in buone condizioni di salute e successivamente accompagnato in una zona sicura.