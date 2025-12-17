Esodo natalizio, scatta il piano viabilità a Cosenza: meno cantieri e più soccorsi

COSENZA – Esodo natalizio: scatta il piano viabilità a Cosenza e provincia per evitare il caos. Si è svolta, oggi in Prefettura a Cosenza, la riunione del COV (Comitato Operativo di Viabilità) per analizzare eventuali criticità che si dovessero verificare in occasione del prossimo esodo natalizio lungo le principali arterie viarie che attraversano il territorio provinciale.

All’incontro hanno partecipato i Responsabili dell’Area Gestione Rete dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, dell’Anas Viabilità Ordinaria della Calabria e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Vigili del Fuoco, del COPS di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale, della Protezione Civile Regionale, delle Polizie locali dei Comuni di Cosenza e Rende e di RFI. Quest’ultima, nell’occasione, ha presentato la pianificazione degli interventi previsti in emergenza per la stagione invernale.

Viabilità sulla A2 del Mediterraneo e sulle strade provinciali

Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione attuale della viabilità sia lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, i cui cantieri presenti saranno in parte ripiegati per il periodo delle festività, che delle strade statali e provinciali. Sono state date assicurazioni circa la possibilità di rendere più fluido il traffico, allertando le postazioni di soccorso meccanico, che sono state potenziate, in ausilio di mezzi che dovessero averne bisogno.

È stata ribadita l’esigenza di garantire un costante smaltimento del traffico sulle reti cittadine, soprattutto in prossimità degli svincoli autostradali.

Sicurezza stradale e obblighi per gli automobilisti

Alla luce di quanto evidenziato dal consesso, è stata ribadita la necessità che gli utenti delle reti viarie e i conducenti dei mezzi pesanti rispettino rigorosamente le prescrizioni contenute nelle ordinanze dell’Ente proprietario della strada – nonché quelle del Codice della Strada – tra le altre, quelle che impongono l’obbligo delle catene a bordo o di pneumatici invernali, nel periodo in corso fino al 15 aprile 2026.

Informazioni sul traffico e condizioni di viaggio

Le informazioni sulle condizioni di viaggio e sullo stato della viabilità, visionabili anche sui pannelli a messaggio variabile posizionati lungo la rete autostradale, potranno essere altresì acquisite sul sito www.stradeanas.it e contattando il numero verde pronto Anas 800841148.

Coordinamento tra istituzioni

Sarà assicurato dalla Prefettura di Cosenza, in un’ottica di sinergica collaborazione, un costante collegamento con le Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, con particolare attenzione alle previsioni di aumento del traffico nelle imminenti festività.