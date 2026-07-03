Praia a Mare, l’estate si accende sulla sabbia: in arrivo il grande evento di beach soccer

PRAIA A MARE (CS) – C’era una volta il 2007, l’anno di una tappa rimasta nel cuore degli appassionati. Diciannove anni dopo, il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti torna a casa, riabbracciando la location di Praia a Mare. La presentazione ufficiale, ospitata nella Sala Convegni del TH Resort Borgo di Fiuzzi, ha dato il via a un evento in grande stile che dal 3 al 12 luglio 2026 trasformerà il Lido Mambo sul Lungomare Sirimarco nella capitale italiana del calcio sulla sabbia.

51 partite in programma per il Beach Soccer di Praia a Mare

Una no-stop quotidiana che va dalle 9:30 del mattino fino alle 21:00. La passa ora passa alle istituzioni che hanno commentato la manifestazione in programma nella città tirrenica. Il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha espresso tutto l’orgoglio della comunità: “Inseguiamo questo obiettivo da tre anni. Praia ha dimostrato di avere la capacità organizzativa e la bellezza paesaggistica per essere una vera città dello sport. Ma oltre alla vetrina turistica, questo evento porta un messaggio educativo: dare ai giovani un’alternativa sana, insegnando loro disciplina e rispetto delle regole“, commenta il primo cittadino.

Un entusiasmo condiviso da Saverio Mirarchi (Presidente CR LND Calabria) e Roberto Desini (Coordinatore Beach Soccer LND) che hanno evidenziato come la Calabria sia da 23 anni un pilastro di questo movimento. “Su 13 candidature nazionali ne abbiamo scelte solo 6 e Praia ha staccato il pass grazie alla concretezza della sua amministrazione e del promoter Giorgio De Rosa. Qui non vedremo solo i campioni affermati, ma assegneremo anche la Coppa Italia Under 20, il vero serbatoio della nostra Nazionale“, ribadisce Desini.

I numeri e il tabellone della tappa

Sulla sabbia tirrenica si incroceranno tre diverse competizioni per un totale di 32 squadre:

Serie A Poule Scudetto (10 club) >> I top team del campionato (tra cui Cagliari, Napoli, Pisa, Viareggio e i calabresi dell’Icierre Lamezia);

>> I top team del campionato (tra cui Cagliari, Napoli, Pisa, Viareggio e i calabresi dell’Icierre Lamezia); Serie A Poule Promozione (10 club) >> La sfida per il salto di categoria (con Bologna, Roma, Terracina e le calabresi Brancaleone e Sakro Crotone);

>> La sfida per il salto di categoria (con Bologna, Roma, Terracina e le calabresi Brancaleone e Sakro Crotone); Coppa Italia Under 20 Q8 (12 club) >> Il torneo giovanile che assegnerà il primo trofeo stagionale di categoria.

Un’esperienza multimediale e il viaggio del tour 2026

Per chi non potrà essere sulle tribune della Beach Arena, la copertura sarà totale. I quarti, le semifinali e la finale della Coppa Italia U20, insieme a 14 match clou della Serie A Q8, saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube della LND, con sintesi on-demand disponibili su Sky Sport. Sul posto, l’animazione e la colonna sonora saranno curate da Radio Q8, Title Partner del campionato.

Quello di Praia a Mare è un ritorno iconico all’interno di un viaggio nazionale che, dopo Castelsardo, Terracina e Lignano Sabbiadoro, toccherà Anzio a fine luglio, per poi chiudersi con le Finali Scudetto a Scoglitti (RG) dal 4 al 9 agosto. A supportare la sete e l’energia degli atleti sotto il sole del Sud ci sarà Mangiatorella, acqua ufficiale del torneo per le tappe di Calabria e Sicilia. L’estate della sabbia è ufficialmente cominciata: lo spettacolo a Praia a Mare è pronto a dire la sua.