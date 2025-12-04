Estorsione e intimidazioni con il metodo mafioso, due uomini di 56 anni arrestati

CUTRO (KR) – Due uomini di 56 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Cutro in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Estorsione, le vittime e le indagini

I provvedimenti rappresentano l’esito di un’articolata attività investigativa condotta negli anni scorsi nella provincia di Crotone, con particolare attenzione all’area di Cutro. Le indagini hanno ricostruito un quadro probatorio solido, evidenziando condotte estorsive caratterizzate da intimidazioni tipiche delle dinamiche mafiose.

Le pressioni sulle vittime, i contatti e il contesto territoriale hanno permesso agli investigatori di identificare chiaramente l’aggravante del metodo mafioso, riconosciuta dal tribunale e alla base dei provvedimenti restrittivi.

Al termine delle formalità, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Catanzaro, dove sconteranno la pena stabilita dall’Autorità giudiziaria.