‘Nrangheta: estradato dalla Germania e arrestato il boss Gaetano Roberto Bruzzese

LAMEZIA TERME – È accusato di essere affiliato alla cosca Greco di Cariati, in rapporti di subordinazione con quella dei Farao-Marincola di Cirò. Si tratta di Gaetano Roberto Bruzzese, di 57 anni, ritenuto essere un presunto boss della ‘ndrangheta, motivo per il quale la Polizia di Stato ha emanato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo.

L’uomo è stato così estradato dalla Germania dove era detenuto, dallo scorso mese di aprile, per essere stato coinvolto nell’operazione “Boreas”, coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dallo Sco e dalla Squadra mobile e dalla Sezione investigativa specializzata criminalità organizzata (Sisco) di Catanzaro.

Gaetano Roberto Bruzzese arrestato all’aeroporto di Lamezia Terme

Gaetano Roberto Bruzzese è stato tratto in arresto appena arrivato all’aeroporto di Lamezia Terme. “In occasione dell’operazione – riferisce in una nota la Questura di Catanzaro – sono state proficue le interlocuzioni con la Procura di Stoccarda grazie al supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e dell’esperto per la sicurezza in loco nell’ambito del progetto ‘I-CAN’, che hanno assicurato anche un reciproco scambio di investigatori tra Germania ed Italia”.

Una sinergia che ha permesso di superare gli ostacoli inerenti alle indagini internazionali e di assicurare alla giustizia italiana un soggetto ritenuto molto pericoloso.