Evade dai domiciliari e va a casa della vittima, arrestato 73enne

CROTONE – Era agli arresti domiciliari ma si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, per recarsi presso l’abitazione della vittima. I Carabinieri di Rocca di Neto hanno arrestato un uomo di 73 anni per evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare alla quale era sottoposto nell’ambito di un precedente procedimento penale riconducibile a un reato rientrante nel cosiddetto “Codice Rosso”.

E’ stata la stessa vittima a far scattare l’allarme, trattandosi di un contesto particolarmente delicato e tutelato dalla normativa a difesa delle vittime di violenza domestica e di genere. Intervenuti tempestivamente, i militari hanno sorpreso l’uomo all’esterno dell’abitazione della persona offesa. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale competente, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.