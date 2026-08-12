Ristorazione e balneazione, evasione fiscale sul litorale calabrese: 5 anni di IMU non versata

REGGIO CALABRIA – Evasione fiscale e IMU mai versata in 5 anni. La Guardia di Finanza ha riscontrato irregolarità relative a tributi locali, concessioni governative e canoni demaniali. Le verifiche, avviate già dall’inizio dell’anno, hanno permesso di incrociare i dati delle banche dati con le informazioni acquisite presso i Comuni della provincia di Reggio Calabria, individuando diversi soggetti inadempienti.

Evasione fiscale, cinque anni di imposte non versate

Tra le posizioni sottoposte a controllo è emersa quella di una ditta individuale operante nel settore della ristorazione e della balneazione, che occupava un’area demaniale marittima in concessione. Secondo quanto rilevato dai finanzieri, l’attività non avrebbe mai versato l’Imposta Municipale Unica (IMU) per gli anni d’imposta 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che le strutture presenti sull’area non erano state accatastate presso la competente Agenzia del Territorio. Gli approfondimenti hanno quindi fatto emergere il mancato pagamento delle imposte, insieme all’omessa dichiarazione catastale degli immobili realizzati sulla superficie demaniale marittima.

La condotta contestata si sarebbe protratta nel tempo e avrebbe determinato il mancato versamento dei tributi dovuti. L’ammontare dell’IMU non pagata, comprensivo di sanzioni e interessi, sarà oggetto di recupero da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Gioia Tauro.