Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Lotta all’evasione fiscale: l’accordo tra la Procura di Paola, Finanza e Agenzia delle Entrate

Area Urbana

ACCORDO ANTI-EVASIONE

Lotta all’evasione fiscale: l’accordo tra la Procura di Paola, Finanza e Agenzia delle Entrate

Stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi dello sviluppo delle attività di contrasto all’evasione fiscale

Pubblicato

56 secondi fa

il

evasione fiscale

COSENZA – La Procura della Repubblica di Paola, il Comando provinciale della Guardia di finanza di Cosenza e la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Cosenza hanno stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi dello sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di carattere penale-tributario.

evasione-fiscale-

Evasione fiscale: l’accordo tra Procura, Finanza e Agenzia Entrate

In particolare, il Protocollo d’intesa sottoscritto oggi, è scritto in una nota, “intende rafforzare la sinergia operativa tra gli Enti firmatari, nelle diverse fasi di verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti”.

maxi inchiesta Guardia finanza cosenza

L’accordo, siglato nel Comando provinciale della Guardia di finanza a Cosenza, dal procuratore di Paola Domenico Fiordalisi, dal comandante provinciale delle Fiamme gialle colonnello Giuseppe Dell’Anna e dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate Giuseppe Sifonetti, prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale. In particolare saranno intensificati e migliorati lo scambio di dati e documenti di reciproco interesse istituzionale a contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato, perseguendo l’obiettivo comune di un effettivo recupero dei tributi evasi.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA