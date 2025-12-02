Lotta all’evasione fiscale: l’accordo tra la Procura di Paola, Finanza e Agenzia delle Entrate

COSENZA – La Procura della Repubblica di Paola, il Comando provinciale della Guardia di finanza di Cosenza e la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Cosenza hanno stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi dello sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di carattere penale-tributario.

Evasione fiscale: l’accordo tra Procura, Finanza e Agenzia Entrate

In particolare, il Protocollo d’intesa sottoscritto oggi, è scritto in una nota, “intende rafforzare la sinergia operativa tra gli Enti firmatari, nelle diverse fasi di verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti”.

L’accordo, siglato nel Comando provinciale della Guardia di finanza a Cosenza, dal procuratore di Paola Domenico Fiordalisi, dal comandante provinciale delle Fiamme gialle colonnello Giuseppe Dell’Anna e dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate Giuseppe Sifonetti, prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale. In particolare saranno intensificati e migliorati lo scambio di dati e documenti di reciproco interesse istituzionale a contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato, perseguendo l’obiettivo comune di un effettivo recupero dei tributi evasi.